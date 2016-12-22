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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия ставит на проект "Базальт – новые технологии"
Завод был запущен два года назад, проект развивается и привлекает внимание иностранных инвесторов. Вопрос в этом случае стоит так: продавать уникальную технологию или развивать на ее основе многоассортиментное производство и дальше идти по пути создания новых, в том числе нано-материалов. Направлений может быть множество.
Само по себе непрерывное базальтовое волокно (ровинг) способно открыть новую эпоху в технологии строительства. Масштабное дорожное строительство на востоке страны делает весьма востребованными геосетки из базальтовых материалов. Изготавливаемая из него арматура при значительно меньшем весе обладает повышенными прочностными характеристиками и практически не подвержена коррозии, что делает ее незаменимой при строительстве в сложных климатических условиях, где большие перепады температур и значительная влажность. А это большая часть территории России и точно - весь Дальний Восток.
Наладив выпуск базальтового непрерывного волокна, в Якутии приступили к организации на его основе производства арматуры (она уже прошла испытания при строительстве новых рудников), идет работа по запуску завода базальтобетонных изделий, которые придут на смену железобетонным конструкциям. Дальше может получить развитие производство базальтокомпозитных труб и т. д.
Для якутской базальтовой продукции уже решена проблема всех новых материалов, которые ранее не использовались в проектировании, - отсутствие нормативных требований по СНИПам. Сегодня ограничений нормативного характера нет, и базальтовые материалы могут получить широкое применение в жилищном строительстве.
- Эта технология становится коренной для развития более узких специализаций, - говорит заместитель министра экономического развития РС(Я) Евгений ЧЕКИН. - Сырья достаточно, и при создании условий ТОСЭР в республике мощное развитие мог бы получить новый несырьевой сектор, продукция которого при организации масштабного производства обеспечит мощный эффект для целого ряда отраслей региональной экономики. Сегодня в этом проекте работает группа компаний, связанных друг с другом, но мы рассчитываем на то, что условия ТОСЭР позволят привлечь инвесторов, которые будут реализовывать самостоятельные уникальные проекты, связанные с высокотехнологичным производством на основе этого сырья.
- Якутия в свое время, можно сказать, сама подняла этот инновационный проект, видя для него глобальные перспективы. Не просто что-то построить и производить в умеренных объемах, - продолжает Евгений Чекин, - за счет бюджета республики изначально формировалась новая отрасль. Сегодня организовано производство, завершен очень важный этап опытно-конструкторских работ. Теперь нужны новые масштабы и рынки сбыта, необходимо диверсифицировать проект, найти частных инвесторов, которые бы увидели в нем прибыльность.
Общая инфраструктура для развития производств на основе базальтовой технологии, организованный маркетинг и особые налоговые условия, планируемые для территорий опережающего развития, могут обеспечить необходимый масштаб производства и конкурентную цену продукции. Что сделает ее востребованной на внутреннем рынке, объемы которого сегодня представляются внушительными. И, на это надеются организаторы проекта, откроет двери якутской продукции к зарубежным потребителям.
Правительство РС(Я), являясь инициатором базальтового проекта, активно продвигает его на выставках, в ходе деловых встреч с зарубежными партнерами. И находит активный интерес к уникальной технологии. Так было на недавних мероприятиях, которые республика проводила в Арабских Эмиратах, на Российско-Китайском ЭКСПО. Но продавать саму технологию здесь не намерены, а вот на создание совместных предприятий с иностранными инвесторами рассчитывают.
В том числе особые надежды возлагают и на Минвостокразвития. Не только с точки зрения создания особых условий налогового и неналогового плана для повышения привлекательности ТОР для инвесторов, но и в продвижении продукции нового производства за рубежом, поиске потенциальных потребителей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Соглашение о реализации проекта «Базальт - новые технологии» между Республикой Саха (Якутия) и «РОСНАНО» было подписано в мае 2010 года. Инвесторами на раннем этапе выступили Республиканская инвестиционная компания (ОАО «РИК»), ОАО «Банк Москвы» (по программе Российского банка развития «Финансирование для инноваций и модернизации»), в конце 2011 года в проект инвестировали федеральные институты развития «РОСНАНО» и «МСП Банк».
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