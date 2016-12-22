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23 Августа 2014, 22:53 | Территория

В Якутии разработан четкий план действий

События общероссийской значимости в деловой жизни Республики Саха (Якутия) определяют особое место региона в развитии Дальнего Востока. Именно здесь в последние месяцы стартовало как минимум три крупнейших проекта, реализация которых несет в себе огромный потенциал роста для экономики самой республики, сопредельных регионов - Амурской области, Приморского и Хабаровского краев. Для укрепления позиций России на мировых рынках.

«Сибирь» набирает силу

- У нас есть четкий план действий. Все обязанности распределены, и установлены жесткие сроки. Наша цель - уже в августе сварить первый стык «Силы Сибири», - заявил недавно глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

Этих слов в Якутии ждали добрый десяток лет.

21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подписали контракт на 30 лет. В рамках соглашения предварительный объем поставок российского газа в Китай составит 38 млрд куб. м с возможным ростом до 60 млрд. Основным поставщиком по этому контракту будет Якутия. Согласно утвержденному «Газпромом» плану мероприятий первая нитка «Силы Сибири» от Чаянды до Благовещенска будет введена в эксплуатацию к концу 2018 года.

И это многое меняет для экономики республики, наряду с крупнейшими транснациональными компаниями, такими как «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Роснефть», «Мечел», «Газпром» становится самым весомым инвестором в Якутии. Как сообщил глава газового гиганта Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, обустройство Чаяндинского газоконденсатного месторождения потребует 430 млрд рублей (около $13,66 млрд), а строительство магистрального газопровода от месторождения до Владивостока обойдется еще в 770 млрд рублей (порядка $24,5 млрд).

Освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и строительство газопровода, по словам врио главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА, «будут основой комплексного развития региона и расширения экономического присутствия РФ в зарубежной Азии».

Досье «Дальневосточного капитала»: Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ из Якутского и Иркутского центров газодобычи через Хабаровск до Владивостока. Протяженность магистрального газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» около 3200 км., производительность - 61 млрд куб.м. газа в год. Поставки газа в Китай будут осуществляться через участки в районе Благовещенска (Амурская область) и Дальнереченска (Приморский край), в Корею и страны АТР - через Владивосток.

Газовый гигант выступает и крупнейшим работодателем. Только на строительстве первой очереди планируется задействовать около 12 тысяч человек разных специальностей. И еще один важнейший социальный эффект мегапроекта: благодаря строительству «Силы Сибири» существенно должен вырасти уровень газификации населенных пунктов Якутии.

Чаяндинское, так же как и другие месторождения Восточной Сибири, имеет сложное геологическое строение, а сам газ многокомпонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия. Это в определенной степени сдерживало начало его разработки и на сегодняшний день продолжает оставаться не до конца решенной проблемой. Но именно большие объемы гелия в месторождении открывают и новые возможности.

В республике ставят вопрос о создании в регионе гелиевой промышленности.

- Гелий - стратегический, невосполнимый и достаточно редкий газ. И продавать так называемый «жирный» газ с гелием и этаном было бы преступлением. Поэтому «Газпром» активно работает над технологией извлечения гелия, идет обсуждение вариантов: при добыче возвращать гелий в пласт или закачивать его в подземные хранилища, - рассказывает министр промышленности РС(Я) Андрей ПАНОВ. - Наше предложение: на первом этапе построить на территории республики подземное федеральное резервное хранилище гелия. Это будет стратегическое решение, которое позволит стране не остаться у разбитого корыта, если потребление гелия в мире начнет расти и конъюнктура, соответственно, тоже. Правительству Якутии дано поручение сформулировать предложения в программу создания новой для России гелиевой промышленности, и мы этим активно занимаемся. Гелий, к примеру, может в перспективе стать важным компонентом при развитии металлургического производства, которое будет создаваться на основе якутских железорудных месторождений. Прогресс не стоит на месте, в меняющемся мире нельзя действовать по шаблону. Никто не говорит о том, что уже завтра должны быть построены десятки новых предприятий, но стратегию мы должны иметь.

Досье «Дальневосточного капитала»: Перспективные и прогнозные ресурсы газа Якутии оцениваются в 10,4 трлн куб. м. Чаяндинское месторождение является базовым для создания и развития Якутского центра газодобычи. Запасы месторождения по категории C1+C2 составляют 1,2 трлн куб. м газа, 79,1 млн т нефти и конденсата.

«Удачный» прорыв

В конце июня АЛРОСА запустила в эксплуатацию четвертый, и самый крупный, рудник - «Удачный». Планируется, что на проектную мощность - 4 млн тонн руды в год - он выйдет к 2019 году и станет крупнейшим подземным рудником по добыче алмазов в России и одним из крупнейших в мире. Как сообщает компания, по проекту до 2034 года здесь будет переработано 72,3 млн тонн руды.

- Масштабная программа строительства подземных рудников - неотъемлемая часть стратегии развития АЛРОСА, которая предполагает сохранение лидирующих позиций в мире по объемам добычи алмазного сырья и увеличение объемов добычи до более 40 млн карат. Запуск подземного рудника «Удачный» позволит компании долгие годы поддерживать стабильные объемы добычи алмазов в Западной Якутии, - сказал президент АЛРОСА Федор АНДРЕЕВ в ходе церемонии официального запуска предприятия.

Алмазодобыча для Якутии - больше чем отрасль. И даже при том, что в последние годы региональная экономика существенно диверсифицировалась и уверенно идет по этому пути дальше (развитие газовой отрасли вступает в фазу реальных дел), именно АЛРОСА, крупнейший российский производитель алмазов, будет играть ведущую партию в социальной и деловой жизни республики.

Только в прошлом году ее налоговые и неналоговые перечисления в бюджет Республики Саха (Якутия) составили 31 млрд рублей - четверть республиканского бюджета. И эта немалая цифра подросла по сравнению с предыдущим годом на 8,4%.

Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам 2013 года добыча алмазов составила 36,9 млн карат, что на 7% больше, чем в 2012 году. В результате доля АЛРОСА в мировой алмазодобыче достигла в натуральном выражении 28%. Продажи алмазной продукции в прошлом году выросли на 14,7% и составили 38,1 млн карат. Выручка компании выросла на 12% к 2012 году и составила 168,505 млн рублей, валовая прибыль - на 5% и составила 85,141 млн рублей.

АЛРОСА - крупнейший инвестор территории. По информации, прозвучавшей на общем годовом собрании акционеров компании, общая сумма капитальных вложений алмазного гиганта в минувшем году составила 38 млрд 537 млн рублей. И это почти на 40% больше, чем годом ранее. Одно из главных направлений инвестиционной программы Группы АЛРОСА - строительство подземных рудников.

- Разработка кимберлитовой трубки открытым способом становится экономически неэффективной после того, как достигается определенная глубина карьера, - рассказывает министр промышленности РС(Я) Андрей Панов, - поскольку горнякам приходится нести большие затраты на расширение его борта и вывоз пустой породы в отвал. АЛРОСА активно переходит на подземный способ добычи. Значительные инвестиции направляются компанией на строительство подземных рудников, в настоящий момент на территории республики это «Интернациональный», «Мир», «Айхал» и «Удачный».

Досье «Дальневосточного капитала»: Кимберлитовая трубка «Удачная» - одно из крупнейших месторождений компании - была открыта в 1955 году, и с 1971 года добыча алмазов на ней велась карьерным способом. За все время отработки на ней было добыто алмазного сырья на общую сумму порядка $80 млрд. Ожидается, что открытая добыча на трубке «Удачная» полностью будет завершена в 2015 году. Строительство подземного рудника на месторождении началось в 2003 году, завершить его планируется к 2021 году. Срок эксплуатации - более 40 лет, стоимость проводимых работ превышает 55 млрд рублей.

На сегодняшний день, по словам председателя правительства РС(Я) Галины ДАНЧИКОВОЙ, компания АЛРОСА обеспечивает 40% общего объема производства в РС(Я), ее доля в валовом региональном продукте составляет 21%. Может ли этот вклад стать весомее за счет большей локализации алмазогранильного производства в республике? Этот вопрос сегодня поставлен на повестку дня полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ. И в Якутии хотят найти на него положительный ответ.

- Мы понимаем, что лучше продавать конечный продукт, чем сырье, а алмазы - это все-таки сырье - говорит министр промышленности Андрей Панов. - Но от самих алмазодобытчиков здесь мало что зависит, а любые попытки содействия местным компаниям идут вразрез с антимонопольным законодательством. Сегодня в республике действует девять алмазогранильных заводов, которые работают с разной степенью загрузки. Значительная часть оборудования простаивает по той простой причине, что компании не могут финансово конкурировать за выставляемое на аукционы сырье. Нехватка оборотных средств не позволяет покупать большие лоты, в которых алмазы, как правило, смешиваются по размерам и цветности.

Тем не менее в республике готовы поддерживать собственных гранильщиков и ювелиров, в тех рамках, которые позволяет существующий закон, продвигать свои якутские ювелирные бренды. Разработан проект программы развития алмазогранильной и ювелирной промышленности, новый толчок здесь может обеспечить создание территории опережающего социально-экономического развития «Северный мир», куда, по идее правительства РС(Я), должен войти и ювелирно-гранильный парк. Принципиальные вопросы здесь, помимо особых налоговых и неналоговых условий и преференций резидентам ТОСЭР - создание в Якутске таможенного поста и алмазной биржи.

Томтор: заглянуть за горизонт

В мае этого года в Москве состоялся аукцион на право пользования участком недр «Буранный» - одного из крупнейших в мире Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ). Победителем аукциона стала дочерняя компания «Триаркмайнинга» (создана госкорпорацией «Ростех» и группой ИСТ) - «Восток Инжиниринг».

Эта новость весьма значима для технического прогресса страны, которая, благодаря началу разработки уникального якутского месторождения редких металлов, сможет к 2020 году полностью отказаться от импорта РЗМ и потеснить на мировом рынке монополиста (сегодня 90% поставок РЗМ осуществляет Китай). И в любом случае российская высокотехнологичная промышленность будет застрахована от конъюнктурных колебаний рынков.

- Начало разработки крупных месторождений РЗМ является важным этапом для развития высокотехнологичной сферы промышленности. Благодаря реализации программы будет создан полный цикл производства РЗМ в России - от добычи сырья до производства конечной продукции, без которой сложно представить сегодняшний сектор высоких технологий, - комментирует значимость события генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ. - При этом «Ростех» является основным потребителем РЗМ в России. В условиях колебания рынка и изменения политической конъюнктуры технологическая и ресурсная независимость российской промышленности редкоземельных металлов является для нас одним из главных приоритетов. К 2020 году мы не только сможем полностью удовлетворить свои растущие потребности, но и начать экспорт столь важного стратегического сырья.

Досье «Дальневосточного капитала»: Томторское месторождение площадью около 250 кв. км - одно из крупнейших месторождений РЗМ в мире, его прогнозные ресурсы составляют 154 млн тонн руды с содержанием оксидов ниобия 6,71%, иттрия - 0,6%, скандия - 0,048% и тербия - 9,53%. Уникальность Томтора в том, что коэффициенты концентраций редкоземельных металлов в рудах признаны самыми высокими из известных в мире месторождений. Его руды содержат в среднем 9-12% оксидов редкоземельных металлов и, по мнению специалистов, представляют собой природный концентрат РЗМ. РЗМ является стратегическим сырьем для оборонной промышленности, около 70% потребляет российская электроника, примерно 25% - «Росатом», 5% - металлурги в качестве добавок к легированным сталям.

Руководство Республики Саха (Якутия) всячески ускоряло принятие решения о начале разработки Томтора. И сегодня скептики, еще недавно задававшие вопрос: «А время ли для этого проекта?», соглашаются с тем, что «этим нужно было заниматься еще вчера».

- Да, пока китайцы закрывают спрос, - говорит министр промышленности РС(Я) Андрей Панов. - Но что будет через 10 лет? Вы можете сказать? Китай уже ограничивает продажу, а завтра цена может стать заоблачной. Наличие собственного сырья РЗМ - это вопрос безопасности страны. А если оглядываться на рынок, то стоит задача прежде всего закрыть внутренние потребности. Неслучайно этой темой занялся именно «Ростех». При этом аналитики прогнозируют и существенный рост мирового спроса.

По существу, в России будет создана новая отрасль. Параллельно с доразведкой и подготовкой к разработке месторождения начинается интенсивный поиск технологий комплексного извлечения редких металлов. На сегодняшний момент не все они уловимы для промышленников, часть уходит в хвосты. Таким образом, Томторский проект может дать инновационный толчок российской экономике, реализация программы предусматривает, помимо разработки месторождения и строительства перерабатывающих мощностей, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Задерживаться с разработкой месторождения инвесторы, по словам Андрея Панова, не планируют, отведенный лицензией десятилетний срок до выхода на проектную мощность будет сокращен. 

Журнал "Дальневосточный капитал", август,  2014 год.

Теги: cnpc  Газпром  АЛРОСА 


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