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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:53 |
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В Якутии создается инфраструктура для инвестора
Кто ничего не делает, у того ничего и не меняется. Это относится и к регионам, считают в Якутии. Здесь не самые простые условия с точки зрения инфраструктуры, значит, и помощь инвесторам должна быть более предметной и эффективной.
Для поддержки региональных проектов в республике несколько лет назад была создана уникальная для ДФО инфраструктура - ОАО «Республиканская инвестиционная компания (РИК)», выступающее соинвестором проектов (строительство Якутской железной дороги, завода по производству базальтового волокна, жилого микрорайона в Якутске и пр.). Новые проекты, несущие в себе определенный коммерческий риск, могут рассчитывать на поддержку ОАО «Республиканская венчурная компания «Якутия».
В республике уже два года работает «Технопарк Якутия», собравший под свое крыло несколько десятков резидентов и открывший в этом году филиал в г. Нерюнгри. Сеть бизнес-инкубаторов призвана научить ведению бизнеса, вырастить малых предпринимателей, сделав их хозяевами «своего» дела. Многие годы работает Фонд поддержки малого бизнеса, реализующий обширную финансовую и консалтинговую программы.
Уже более пяти лет в республике действует государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)». ГАУ «МФЦ РС (Я)» реализует принцип «единого окна», обеспечивая инвесторам возможность в понятном формате получать широкий перечень государственных и муниципальных услуг, экономя при этом время, деньги и человеческий ресурс. Помимо Якутска МФЦ работает в целом ряде районов республики, во многих местах организованы удаленные автоматизированные рабочие места, действуют мобильные офисы.
У каждого своя роль. В прошлом году в систему, формирующую инвестиционную инфраструктуру, добавилось ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)». Появление специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами - одно из требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Агентству отведена ключевая роль в реализации Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия): сопровождение проектов и активный поиск инвесторов. Чем, собственно, АИР уже предметно занимается, организуя участие республики в крупных российских и международных инвестиционных мероприятиях.
В настоящее время в правительстве РС(Я) прорабатывается вопрос создания Корпорации развития Якутии, которая выступит девелопером для целого ряда промышленных площадок. Сегодня в этом качестве рассматриваются как минимум три территории, прежде всего в Южной Якутии.
Надо отметить, что в Якутии уже есть опыт создания корпорации развития. ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» в свое время было образовано целым рядом крупных компаний, планирующих капиталоемкие проекты в Южной Якутии, с участием правительства РС(Я). Координация действий и консолидированная работа с федеральным центром позволили получить финансирование на проектные работы из Инвестиционного фонда РФ. Первая стадия работ завершена.
Здесь в скором времени начнется реализация ряда крупных проектов, которые признаны приоритетными и получат федеральное финансирование для строительства инфраструктурных объектов. И это открывает новые возможности для создания целого ряда производств и развития малого бизнеса.
- При наличии инвесторов все крупные производства можно локализовать на трех специализированных площадках, - говорит заместитель министра экономики Евгений ЧЕКИН. - Это своего рода индустриальные парки, резиденты которых получат ряд региональных льгот, а стоимость инфраструктуры для них будет компенсирована Корпорацией.
Больше года в республике работает также уникальное для ДФО учреждение - Центр стратегических исследований, в компетенцию которого входит научно-экспертная поддержка процессов инвестиционного планирования в Республике Саха (Якутия). А это - разработка прогноза основных тенденций инвестиционных процессов, информационно-аналитическое сопровождение принятия управленческих решений в этой сфере, ведь республика и сама выступает крупнейшим инвестором региона.
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