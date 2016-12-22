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23 Августа 2014, 23:01 | Территория

Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я): Якутия - регион высокого инвестиционного потенциала

Глобальный контекст геополитического прорыва России в страны АТР предполагает в перспективе особое развитие регионов Дальнего Востока. Значительным потенциалом по привлечению инвестиций обладает Республика Саха (Якутия).

Об этом «Дальневосточный капитал» говорил со спикером парламента Якутии Александром ЖИРКОВЫМ.

- Александр Николаевич, Якутия - один из наиболее быстро развивающихся регионов Дальнего Востока. Чем обусловлены инвестиционные возможности республики?

- По общим запасам природных ресурсов республика занимает первое место в России, они оцениваются в сумму свыше $3 трлн. Хотя, оговоримся сразу, даже сегодняшний высокий уровень экономического развития не позволяет в полной мере и эффективно задействовать наш ресурсный потенциал, значит, он продолжает оставаться мощным перспективным фактором развития, формирования новой модели хозяйствования. Органы государственной власти республики постоянно ищут и создают стимулы для бизнеса и благоприятные условия для привлечения инвесторов. Привлекательность нашего региона еще и в том, что в республике стабильная общественно-политическая ситуация, есть долгосрочная стратегия сбалансированной региональной инвестиционной политики. Это очень важно для любого инвестора.

- Вы говорите, что наиболее привлекательным фактором для инвесторов является богатая ресурсная база республики. Как меняются приоритеты вовлечения ее в хозяйственный оборот?

- Бренд Якутии - алмазы, но все больше места в региональной экономике начинает занимать добыча нефти, газа, угля, золота. Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение республики определено как основной источник наполнения газопровода «Сила Сибири». Это крупнейшее в Якутии месторождение. Здесь доказано содержание 1,25 трлн кубометров газа.

Однако Якутия является перспективной и по другим видам сырья. Это олово, сурьма, редкоземельные элементы. На северо-западе республики находится крупнейшее в мире Томторское месторождение редкоземельных металлов. По расчетам специалистов, концентрация и количество ниобия и тербия на месторождении превосходят все мировые аналоги. Большие перспективы по графиту. В последние годы в России возникла напряженная ситуация с сырьевой базой по кристаллическому графиту, который потребляется более чем 360 промышленными предприятиями оборонной, космической, энергетической, металлургической и других отраслей. Потребность в графите высокая, но в основном она покрывается за счет импорта. В последние годы мировая цена на него повысилась в 3 раза - до $3000 за тонну. Поэтому сейчас специалисты графитовой отрасли ставят задачу создания новых минерально-сырьевых баз и центров горной добычи и переработки графитовых руд высокого качества. Якутия обладает значительными запасами, причем более высокого качества, чем иные месторождения в России.

Говоря в целом, природные кладовые представлены почти всей таблицей Менделеева. Это при том, что сегодня Республика Саха (Якутия) относится к регионам с малой геологической изученностью. Освоение природных ресурсов должно рассматриваться в формате комплексного развития с локализацией на территории республики производств по обогащению, переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов, то есть развития обрабатывающей промышленности.

- Какие направления несырьевой экономики могут быть привлекательны для инвестора?

- Республика нацелена на привлечение инвестиций в такие области, как инновационная деятельность, развитие отраслей, основанных на возобновляемых ресурсах. Будем создавать условия для привлечения инвестиций в развитие социальной сферы и ЖКХ, малого и среднего бизнеса. Большие возможности заложены в развитии сферы услуг, включая туризм. Например, уже готов к реализации инвестиционный проект «Северный мир». Мы должны увеличить поток туристов в республику. Для этого есть хорошие базовые возможности: богатая самобытная культура, красивейшая нетронутая природа. Нужно лишь развивать соответствующую инфраструктуру с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Нужна инвестиционная инфраструктура. У нас уже сегодня работает Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия), действуют Центр стратегических исследований, Венчурная компания «Якутия» и технопарки республики.

- Как республика рекламирует свои инвестиционные проекты?

- Здесь работа ведется по нескольким направлениям. Это презентация инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия) для членов зарубежных экономических организаций. Например, в прошлом году проведены презентации для японской Федерации экономических организаций, для турецких деловых кругов. Республика активно участвует в заседаниях экономических советов Российской Федерации и иностранных государств. Например, Российско-Канадской Межправительственной экономической комиссии и Российско-Канадского делового совета, Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Российско-Китайского координационного совета по межрегиональному и приграничному торгово-экономическому сотрудничеству. Здесь сопредседателем на 2013-2014 годы решением совета является с российской стороны Правительство Республики Саха (Якутия).

Следующее направление - участие делегаций Республики Саха (Якутия) в международных и межрегиональных экономических, инвестиционных и других мероприятиях, таких как Российско-Корейский экономический форум в г. Владивостоке, Красноярский экономический форум, Петербургский международный экономический форум, Дальневосточный инвестиционный конгресс. Совсем недавно якутский павильон привлек большой интерес участников и посетителей Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

Якутские проекты вызывают интерес у потенциальных инвесторов, они высказывают свою заинтересованность, заключают соглашения и договоры.

- Александр Николаевич, парламент республики является инициатором многих значимых законодательных инициатив. Что сегодня в повестке дня депутатского корпуса по законодательному обеспечению вопросов инвестиционной привлекательности Якутии?

- Прежде всего мы обязаны обеспечить сочетание экономической и экологической безопасности республики, наших граждан с интересами приходящих к нам инвесторов.

Обсуждение эффективного развития Дальнего Востока и Байкальского региона говорит о том, что многие вопросы законодательного регулирования мер поддержки хозяйственной деятельности нужно решать субъектам самостоятельно. Особую актуальность приобретает деятельность, направленная на воплощение в жизнь инновационных идей, создающих технологии и продукцию совершенно нового уровня. На сегодняшний момент на федеральном уровне пока отсутствует закон, регулирующий отношения в сфере инновационной деятельности. Однако на уровне регионов уже приняты свои законы об инновационной деятельности, о технологических и индустриальных парках. В связи с этим в планах разработка проектов законов «Об инновационной деятельности», «О технопарках (агротехнопарках)».

Для бизнеса на северных территориях основной проблемой являются высокие энерготарифы. Для решения проблемы административных барьеров надо сделать прозрачными и доступными все механизмы принятия решений. Поэтому необходимо разработать закон по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их экспертизы в целях выявления избыточных обязанностей, запретов и ограничений для инвестиционной деятельности.

Конечно, в условиях усиливающегося процесса мировой глобализации исключительно важной становится задача по выработке адекватной политики протекционизма для повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса. Однако и пытаться создавать совершенно «тепличные» условия бесконечно тоже нельзя. Чтобы бизнесу стать конкурентоспособным, он должен прилагать собственные усилия, а не ждать, когда кто-то придет и поможет. Тем более в нынешних условиях, когда России угрожают экономическими санкциями, поиск новых внутренних источников экономического роста и повышение иммунитета бизнеса к различного рода давлению становятся крайне важными.

Актуальный вопрос - формирование территорий опережающего развития. Речь идет прежде всего о создании индустриальных, агротехнологических парков, технопарков и особых экономических зонах. Кстати говоря, федеральное законодательство вскоре позволит создавать особые экономические зоны регионального значения при поддержке федерального центра. Будет принят федеральный закон о ТОРах. Две подобные территории в республике одобрены федеральным правительством: объединенная ТОР алмазно-бриллиантового комплекса и туризма - «Северный мир», о котором я уже говорил, и инновационный проект - ТОР по изготовлению продукции из базальтового волокна.

Мы ожидаем рассмотрения законопроекта, разработанного Советом Федерации, «Об ускоренном социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона». В законопроекте более детальная проработка вопросов интенсификации региона в целом, в него включены вопросы развития территорий, экологического, этнологического сопровождения крупных бизнес-проектов, создания социальной инфраструктуры и т. д. Это капиталоемкий подход, ориентированный не только на скорые результаты, но и на длительную перспективу социально-экономического развития огромной территории страны.

На региональном уровне мы уже приняли основной блок законодательства, направленного на стимулирование привлечения инвестиций. Нужны «правила игры», и эти правила должны быть четко прописаны и определены. И это задача законодателей. 

Журнал "Дальневосточный капитал", август,  2014 год.

Теги: Газпром  инвестиции  Сила Сибири 


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