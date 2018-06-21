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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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Роман КОПИН, губернатор Чукотского автономного округа: Важно двигаться как можно быстрее
- Роман Валентинович, Чукотский автономный округ в рамках ВЭФ подписал целый ряд соглашений о реализации крупных инвестиционных проектов. На что будут направлены усилия региональной администрации и инвесторов?
- Мы получили уникальный набор инструментов - льготные режимы в рамках ТОР, механизм поддержки крупных инфраструктурных проектов и проч. - и намерены воспользоваться открывающимися возможностями. Важно двигаться как можно быстрее, начиная с маленьких шагов. О согласовании наших действий мы договаривались в рамках форума с Министерством по развитию Дальнего Востока, Фондом развития Дальнего Востока, «РАО ЭС Востока», «Росатомом», инвесторами, которые готовы уже сегодня начинать проекты, что будут способствовать диверсификации экономики.
Сегодня в основной отрасли - золотодобывающей - ситуация более-менее стабилизировалась. За последние годы мы смогли здесь радикально изменить ситуацию. В России в настоящее время нет таких регионов, где рудное золото составляло бы 95% от общего объема добычи. Все наши проекты - Купол, Каральвеем, Майское - это высокотехнологичные производства, которыми мы гордимся. Золото помогло нам выжить в 2009 году. И сегодня этот валютный металл, несмотря на волотильность рынка, дает стабильные поступления в федеральный и региональный бюджеты.
Но у Чукотки есть все возможности стать полиметаллическим регионом, обеспечить это может, прежде всего, медь. Баимская рудная зона входит в пятерку крупнейших в мире по запасам. Есть редкоземельные материалы. Изученность Чукотки невысока, по современным методикам оценки - от 5-8%. И если при этом у нас есть месторождения такого порядка, то можно себе представить, какие открытия стоит ожидать в дальнейшем.
Нам представляется важным работать на опережение, создавая необходимые условия для промышленного развития горнодобывающих и перерабатывающих производств. На Восточном экономическом форуме было заключено соглашение между ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро»), правительством округа и ООО «ГДК Баимская», которое реализует проект по освоению Баимской медно-порфировой площади, о модернизации и развитии энергетики ЧАО. Речь идет о проектировании и строительстве ВЛ 110 кВ Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан, ВЛ 220 кВ Песчанка - ПП - Омсукчан, а также энергоцентра в г. Билибино минимальной мощностью 20 МВт.
Кроме того, мы связываем большие надежды с Анадырской промышленной зоной, которая может специализироваться на углеводородах - это уголь, нефть и газ. Ресурсы, которые здесь есть, возможно, неинтересны таким крупным игрокам, как российский «Газпром» или китайская CNРC, но могут быть весьма востребованы средними компаниями. Они по-другому смотрят на проект и видят свои возможности. Кстати, «Купол» тоже начинался как юниорский проект средней канадской компании. И только благодаря работе на Чукотке «Кинросс Голд» вошла в пятерку крупнейших мировых золотодобывающих компаний.
Досье «Дальневосточного капитала»: Решение о создании ТОР «Беринговский» было принято правительством Российской Федерации 21 августа текущего года. Ключевым инвестиционным проектом территории является разработка месторождений Беринговского каменноугольного бассейна. С 2012 года его реализует австралийская горнодобывающая компания Tigers Realm Coal Limited. В целом ресурсы территории оцениваются более чем в 1 млрд т высококачественного коксующегося угля. В 2016 году планируется добыча первой партии. В дальнейшем ежегодные объемы производства должны составить более 10 млн т угольного концентрата в год.
Именно поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы ТОР «Беринговский», якорным проектом которой станет разработка высококлассного месторождения коксующихся углей, а рядом появятся десятки более мелких эффективных проектов, которые в одиночку просто не смогут развиваться в силу экстремальных условий, трудной логистики и высоких тарифов. ТОР - это оболочка, которая облегчит вхождение в инвестпроекты. Мы расцениваем эту территорию как большую провинцию, развивать которую можно имея общую инфраструктуру: порт, дороги, энергетику. И, конечно, максимально упрощая административные процедуры. Это уникальный проект.
- Изюминкой ТОР «Беринговский» можно считать применение механизма концессии. Именно такое соглашение подписано между правительством округа, инвестором и Фондом развития Дальнего Востока.
- Не могу сказать, что мы пионеры в использовании такого механизма государственно-частного партнерства, как концессия. Есть подобные примеры в энергетике, ЖКХ, и мы надеемся получить хороший опыт. У нас сильные бизнес-партнеры, постараемся пройти этот путь вместе.
Льготные, под 10% годовых, средства Фонда будут направлены на формирование необходимой инфраструктуры, позволяющей запустить прежде всего угольный проект, - дорогу от месторождения до порта. Но мы проектируем ее как дорогу общего пользования, которая потом пойдет вглубь полуострова и выйдет на Анадырь. Это обеспечит доступ ко всем ресурсам, что будет формировать цепочку различных участников, которые вовлечены в один процесс.
Необходимо находить новые методы финансирования проектов, потому что прошло то время, когда можно было прийти в правительство и попросить денег из федерального бюджета. Пора зарабатывать самим. Фонд профинансирует работы, возврат средств будет происходить по мере запуска месторождения за счет сгенерированного финансового потока. Концессионер, который будет пользоваться этой дорогой, вернет деньги в бюджет виде налогов, а мы рассчитаемся с Фондом.
Наше соглашение - это абсолютно рыночная история, в хорошем смысле - конкуренция за деньги. Не буду скрывать, сырьевые проекты сегодня испытывают определенные сложности - цены низкие, снижается потребление, - но мы уверены, что данная схема финансирования позволяет контролировать себестоимость продукта, делать его конкурентным. Мы находимся в рынке.
Вообще, я считаю, что созданные сегодня особые режимы - ТОРы, механизмы поддержки инвестиционных проектов, возможность получить льготное финансирование из Фонда развития - просто заставляют посмотреть на возможности территорий по-новому.
- Как смотрится на фоне этого проекта тема развития Северного морского пути?
- Отлично смотрится. В расчете на проекты ТОР «Беринговский» наши бизнес-партнеры рассматривают проект реконструкции порта Беринговский, который в лучшие советские времена перерабатывал 500-600 тыс. тонн. Он должен будет обеспечить перевалку от 1 до 2 млн тонн. Запуск угольного месторождения на полную мощность предусматривает строительство глубоководного терминала в лагуне Аринай, которая уже не имеет ограничений по глубинам и позволяет принимать корабли уровня «Панамакс» круглогодично с минимальной ледокольной поддержкой. Это открывает короткое плечо к азиатским рынкам (Корея, Япония, Китай).
- У порта будет тот же инвестор?
- Мы занимаемся поиском инвесторов для реализации этого проекта. Но считаем, что сейчас важнее начать с малого, запустить угольное месторождение. Нужно идти шаг за шагом.
Это же касается и перспектив Севморпути, который проходит вдоль всей территории округа. Если будет поддержана программа строительства ледокольного флота, определены приемлемые тарифы, то и у нас появятся стимулы двигаться дальше. Для нас СМП жизненно необходим, и мы на это смотрим с прикладной точки зрения. Сегодня уже активно развиваем порт Певек. Вокруг него в последнее время концентрируется основная экономическая активность в округе, и на ближайшие 50 лет это будет важнейшая точка роста. На этот порт ориентирована деятельность недропользователей, осваивающих месторождения Купол, Двойное, Майское, Кекура. Будет развиваться Баимка. Перевалка грузов через этот порт уже вышла на объемы советских времен. Складывается благоприятная ситуация: если раньше порты Чукотки работали в основном на завоз - продукты, ГСМ, - то сегодня тот же «Полиметалл» уже везет из Певека концентрат. Это повышает эффективность морских перевозок, поскольку можно обеспечить двойную загрузку, выстраивая общую логистику, снижая тем самым тарифы.
- Как федеральный центр участвует в модернизации Певека?
- Из федеральной программы финансируется обустройство причального хозяйства, что должно обеспечить бесперебойную и безаварийную работу порта, позволит увеличивать объемы перевалки. Мы, со своей стороны, построили современную нефтебазу, которую можно использовать для всех промышленных потребителей Северо-Востока.
Этому промышленному узлу необходима надежная и дешевая энергетика. И об этом мы сегодня ведем переговоры с «Росатомом». Рассчитываем на реализацию проекта «энергомоста» с Колымой, который объединит локальную энергосистему Чаун-Билибинской промышленной зоны с энергосистемой Магаданской области посредством строительства воздушных линий электропередачи Билибино - Кекура - Песчанка - Омсукчан.
В следующем году приступаем к реконструкции аэропорта. Таким образом, мы уже формируем важнейший плацдарм не только для развития Севморпути, но и для выхода на арктический шельф. Это ведь тоже близко стоящая задача.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
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