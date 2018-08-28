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26 Января 2016, 17:34 | Часовой пояс
На Чукотке проект по запуску атомной станции "Академик Ломоносов" планируют завершить к 2019 году
Завершение проекта ввода в эксплуатацию плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" на Чукотке планируется на конец 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора округа Романа КОПИНА
Глава автономии и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий РОГОЗИН оценили ход строительства станции на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
«Ожидается, что судно будет спущено на воду осенью 2016 года, после чего запланирован перечень технических и эксплуатационных проверок и тестов. В целом проект будет завершен в конце 2018 года, когда станция сможет полноценно обеспечивать тепло- и электроэнергией весь Чаун-Билибинский энергоузел, в который входят как населенные пункты, так и крупные промышленные объекты», - приводит пресс-служба слова Романа Копина.
Теги: энергетика
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