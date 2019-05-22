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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Мая 2019, 16:39 | Часовой пояс
Чукотэнерго ищет подрядчиков на 18 млрд рублей
АО "Чукотэнерго" (входит в группу "РусГидро") объявило три электронных аукциона в рамках проекта строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино за 18,188 млрд рублей
Об этом пишет РИА «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Маркетинг».
В частности, «Чукотэнерго» ищет подрядчика строительства распределительного пункта Билибино, участка ВЛ 110 кВ Комсомольский-Билибино и реконструкции существующих линий для организации заходов на распределительную станцию Билибино. Начальная (максимальная) цена контракта - 9,388 млрд рублей.
Второй аукцион предполагает реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ «Комсомольский», еще одного участка ВЛ Комсомольский-Билибино и заходов существующих высоковольтных линий 35 и 110 кВ. Начальная цена этого контракта - 6,018 млрд рублей.
Теги: Чукотэнерго
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