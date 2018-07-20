|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 30 Июля, 02:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Чукотке добыто более 20 китов
Как сообщает www.чукотка.рф, сегодня на Чукотке насчитывается 9 общин морских охотников. Правительство округа в полном объеме осуществляет поддержку этого традиционного вида деятельности. Производственные базы общин обновлены лодками, моторами, необходимым снаряжением и оборудованием для переработки продукции. В 2017 году на эти цели выделено 267 млн рублей. Представители морских охотников участвуют в работе Международной китобойной комиссии, отстаивая интересы Чукотки и Российской Федерации.
Квота в этом году составляет 110 особей серого кита и 5 гренландцев. Освоить квоту предстоит до конца года, а уже в 2019 году Международной китобойной комиссией, с учетом предложений России, будет сформирована квота на последующие 6-7 лет.
Коммерческая добыча кита, которая велась на Чукотке вплоть до 1992 года, на сегодняшний день запрещена, и лишь коренным народам Чукотки оставили право заниматься аборигенным китобойным промыслом. Он существует на чукотской земле с древнейших времен. Промысел морского зверя для береговых жителей - это, по сути, единственная возможность сохранения их национального самосознания, поддержания и развития национальной культуры. Продукция промысла позволяет удовлетворять нужды коренного населения в пище, а также сохранять традиции и поддерживать культурные ценности региона.
- На Чукотке добыто более 20 китов
- В Певеке началась постройка комплекса под ПАТЭС
- Tigers Realm Coal Limited начнет добычу угля в 2016 году
- На Чукотке проект по запуску атомной станции "Академик Ломоносов" планируют завершить к 2019 году
- Роман КОПИН, губернатор Чукотского автономного округа: Важно двигаться как можно быстрее
- Правительство России утвердило создание ТОР "Беринговский" на Чукотке
- Чукотка увеличила добычу золота на 30%
- Недропользователи Чукотки увеличили добычу золота на 43%
- Морские зверобои Чукотки добыли 124 серых кита
- Билибинская атомная станция отметила 40-летие
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.