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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:15 |
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Недропользователи Чукотки увеличили добычу золота на 43%
- Рост показателей добычи драгоценного металла связан с запуском в 2013 году обогатительной фабрики на месторождении Майском и рудника на месторождении Двойном, - пояснили специалисты департамента и рассказали, что с начала года на данных объектах было произведено 5,3 т и 9,1 т золота соответственно. На месторождении Двойном, которое разрабатывает ООО «Северное золото», также было добыто 10,6 т серебра.
Лидером по производству драгоценного металла на территории региона остается ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», которая разрабатывает месторождение Купол. За отчетный период предприятие добыло 10,6 т золота и 110,57 т серебра. Как отметили в департаменте, в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта отработки месторождения в текущем году в сравнении с 2013 годом произошло снижение показателей: золота добыто меньше на 1,8 т, серебра - на 34,7 т.
Кроме того, производство драгоценного металла на рудных месторождениях Чукотки ведет ОАО «Рудник Каральвеем», добывшее за январь - ноябрь 1,41 т золота, и ООО «Рудник Валунистый», которое произвело с начала года порядка 657 кг золота и 5 т серебра.
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