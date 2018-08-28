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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Роман Копин против цифрового неравенства
Документ направлен на обеспечение совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона с целью устранения цифрового неравенства на территории субъектов РФ.
По словам Романа Копина, данное соглашение предполагает реализацию целого комплекса мероприятий. В том числе с целью обеспечения равной доступности услуг широкополосного в Интернет планируется увеличение используемой емкости космического аппарата «Экспресс-АМ5» и реализация проекта по созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь.
- Строительство подводной ВОЛС является масштабным проектом, который требует значительных финансовых и трудовых вложений, поэтому в настоящее время ведется активная работа по привлечению к проекту дополнительных инвестиций как из федерального бюджета, так и из внебюджетных источников. В долгосрочной перспективе в 19 населенных пунктах Чукотки планируется создать точки доступа к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с, еще в 19 поселениях пройдет модернизация местной и внутризоновой сети электросвязи, - сказал губернатор Чукотки.
Напомним, что в конце октября 2015 года Роман Копин уже обсуждал с президентом ПАО «Ростелеком» Сергеем Калугиным с целью обсуждения проект строительства подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский - Анадырь. По предварительным расчетам, общий бюджет проекта составляет 2,2 млрд рублей со сроком реализации 3 года.
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
А когда будет наладка базовых станций?
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