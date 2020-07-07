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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Июля, 23:20 |
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Холодные деньги
Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа
- Полноценное ис- пользование Северного морского пути к 2025 году увеличит грузооборот портов Чукотки минимум в 20 раз - до 20 миллионов тонн в год. Сейчас он составляет порядка 1 миллиона тонн. Полномасштабно участвовать в развитии Северного морского пути и достижении задачи, поставленной президентом по увеличению грузопотока по СМП до 40 миллионов тонн в год, Чукотке позволит развитие масштабных перспективных инвестиционных проектов: это введение одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений Баимская, строительство транспортно-логистического узла в порту Провидения, строительство в морском порту Певек терминала по приему и хранению СПГ и другие.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
Ленский мост нужен не одному Якутску, а всему макрорегиону Дальнего Востока России. Он обеспечит Республике - а это 20% территории РФ - круглогодичное сквозное транспортное сообщение. В перспективе позволит соединить широтные транспортные магистрали: Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали - с одной стороны, и Северный морской путь - с другой. Ленский мост призван стать перспективным международным транспортным коридором «Европа - Севморпуть - Тикси - Якутск - Благовещенск - Китай - АТР.
Сергей Носов, губернатор Магаданской области
- У региона есть перспективы, за которые ему надо побороться. Экспортный потенциал морской транспортировки Магаданской области очень высок. Это определяется перспективой логистических маршрутов, которые связывают Колыму с материком.
Те идеи, которые сдвинулись с мертвой точки, могут дать серьезный синергетический результат не только для Магаданской области, но и для ближайших регионов Российской Федерации. (О перспективах, связанных с проектом развития Севморпути).
Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края
- 60 процентов Хабаровского края находится в зоне северных территорий. Охотск и охотоморское побережье - это уже Арктика в чистом виде. Мы говорим сегодня о необходимости создания Северного морского пути - и это, так или иначе, будет связано с Хабаровским краем, с Охотским морем, которое невозможно миновать, а значит, с Охотском, а также с портами в Ванино и Советской Гавани. И мы являемся одними из бенефициаров процессов между Азией и Европой. Хабаровский край может занять серьезную нишу именно в логистической составляющей: порты, железная дорога, терминалы. Если не участвовать в таких мероприятиях, как Арктический форум, все поделят без нас. Нам бы не хотелось, чтобы все преференции, которые будут создаваться, прошли мимо края.
Владимир Солодов, врио губернатора Камчатского края
- Наша главная задача - выполнить поручение главы государства по обеспечению регулярных грузоперевозок по Северному морскому пути. Мы все видим востребованность развития данного направления, при этом хорошо понимая сложность и амбициозность проекта. Самое главное - организация перевозок именно на регулярной основе. Камчатка может обеспечить стабильную загруженность лихтеровоза «Севморпуть» около четырех-пяти раз в год. Несколько перевозок мы готовы осуществить уже до конца 2020 года.
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области
- Мы находимся на пересечении деловых и туристических маршрутов. … Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути. Надо сделать так, чтобы транспортируемый груз доставлялся на остров, перегружался и дальше шел в страны юго-восточной Азии. «Разворот» может находиться и в другом месте - на Камчатке, в Приморье, но мы пытаемся доказать, что такой точкой должна стать Сахалинская область.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.
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