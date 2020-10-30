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02 Ноября 2020, 09:00 | Часовой пояс |

"Мы вычистим наш лес"

Лесная отрасль, одна из самых непрозрачных, криминальных и неэффективных, под вниманием федерального центра, похоже, выходит на свет, о чем свидетельствуют высказывания глав регионов ДФО в традиционной подборке журнала "Дальневосточный капитал".

 

Михаил ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

(Во время поездки на крупнейшее деревоперерабатывающее предприятие края).

- Долги предыдущего собственника в три раза превышают стоимость имущества. Так вести дела нельзя. Вне сомнений, краевые власти окажут поддержку инвесторам, которые взвешенно подходят к бизнесу и готовы нести ответственность как за людей, так и за развитие производства. Лесопереработку в регионе будем поддерживать, и в наших интересах, чтобы крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие полноценно функционировало.

 


 

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области

- Мы должны идти вперед и искать новые формы взаимодействия, создавать условия для активизации деловых контактов, привлечения инвестиций. Предлагаю также рассмотреть возможности сотрудничества в проектах по переработке леса. …В области начнет работу специальная группа по созданию модели развития лесной отрасли, в которую мы пригласили специалистов из Москвы. Предлагаю включить в ее состав и представителей Японии.

… Затем японских бизнесменов пригласим на Сахалин. Нас интересует глубокая переработка древесины как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Готовы предоставить специальные условия развития данной отрасли. Можем идти по пути создания собственных производственных мощностей или совместных предприятий.

 

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Приморского края

- Одна из главных проблем лесопромышленной отрасли - нелегальные заготовки и, как следствие, огромный объем экспорта леса в круглом виде в Китай, - сказал Олег Кожемяко. Известно, откуда растет эта проблема - из многочисленных китайских бригад. Мы вычистим наш лес от них. Опыт есть. В Амурской области мне приходилось заниматься тем же, там мы делали просто: вывозили эти самые бригады на машинах прямо в суд.

… Могу сказать, что в сельском хозяйстве, лесопереработке и торговле вполне могут работать жители Приморья - в крае много молодежи, есть люди, стоящие на бирже. Необходимо платить заработную плату, достойную для такой работы, чтобы она была не ниже средней по краю. У нас есть возможности обучения специалистов за счет средств регионального бюджета. Работодатель должен понимать, что практика привлечения иностранной рабочей силы на те виды работ, которые могут быть выполнены приморцами, уходит в прошлое. Такие квоты мы выдавать не будем.

Главам мы поставили задачу - опираться на собственные возможности, искать трудовые резервы на своих территориях, решать вопросы трудоустройства населения и платить им достойную зарплату.

 


 

Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН, врио губернатора ЕАО

О расширении границ ТОР «Амуро-Хинганская» для реализации новых инвестпроектов по добыче оловянной руды, производству кондитерских изделий и высокотехнологичной лесопереработке.

- ТОР для нашей области - прежде всего, вложения в улучшение качества жизни населения. В данном случае под инвестициями мы понимаем инвестиции в человеческий потенциал, в здоровье и образование граждан, развитие сферы ЖКХ. Для нас очень важно динамичное развитие территории. Поэтому сейчас мы максимально активизируем работу по привлечению инвесторов. Для этого у нас выстроена очень четкая система их сопровождения. Каждому оказывается особое внимание и поддержка. Территория не очень большая, и мы имеем все возможности по созданию максимально комфортных условий для бизнеса. Сегодня ЕАО - самая перспективная для развития бизнеса территория. Мы находимся в центре мирового строительства и развития экономики. Кроме того, региону оказывается серьезная поддержка со стороны федерального центра.

 


 

Айсен НИКОЛАЕВ, глава Республики Саха (Якутия)

- Местами есть перестойный лес, который надо было бы спилить, отправить на переработку, но деревья остаются. Стоят и сохнут, потом из-за них пожары и достаточно серьезные проблемы. А все из-за того, что мы биологически старый лес не можем использовать. Я надеюсь, что в ближайшие годы появятся хорошие промышленные республиканские предприятия, которые смогут решить эту проблему на благо Якутии.

 


 

Владимир СОЛОДОВ, врио губернатора Камчатского края

О ситуации с незаконной вырубкой лесов у нерестовой реки на Камчатке.

- Есть механизм выделения и согласования вырубки лесов, но, к сожалению, все было проведено до того, как я прибыл на территорию, и мы не успели вмешаться, и я вынужден был реагировать уже по факту нарушения. Сейчас природоохранная прокуратура занимается этим вопросом. Здесь серьезные нарушения уже выявлены, и на основании этого я уже инициировал обращение к министру природных ресурсов РФ, чтобы на ранних стадиях при принятии подобных решений мнение региона можно было учитывать.

 


 

Александр ОСИПОВ, губернатор Забайкальского края

- Необходимо, чтобы мы не вывозили лес-кругляк, а построили современные предприятия, которые дадут людям работу и при этом будут производить конкурентоспособную продукцию.

…На уровне края запрет вывоза леса в Китай осуществить нельзя. Я думаю, что у нас есть другие механизмы, такие как стимулировать лесопереработку на территории края и переходить к более глубокой переработке продукции, используя наше соседство с Китаем как плюс для нас и нашей экономики, таким образом создавая нормальные современные рабочие места.

…Надо строго относиться к пользователям лесного фонда, предъявлять требования к ним, стремиться создать такие участки и зоны работы с лесом, которые позволяли бы иметь нужный объем ресурсов для средних и крупных производств, где могли бы быть созданы рабочие места. Сегодня наша задача - перезапустить те органы, которые занимаются администрированием использования леса, для того, чтобы они внимательно смотрели на качество работы каждого лесопользователя. В каждом конкретном случае нужно разбираться внимательно. Это масштабная, объемная задача. Также нельзя допускать неправильного отношения к добросовестным пользователям лесного фонда.

…Лесозаготовка в крае - традиционная и объемная отрасль. Другой вопрос, что в этой отрасли надо сделать прозрачные и выгодные условия: чтобы все делалось по закону, платились налоги, были официальными зарплаты, был легальным оборот древесины. Для тех, кто работает нечестно, надо создавать условия неизбежного «выхода из тени». Недавно мы приняли решение о начале специальной исследовательской работы, которая будет проведена вплоть до уровня каждого арендного участка. Исходя из сигналов с мест, нечистоплотных, не совсем законных и плохо организованных предприятий в Забайкалье более чем достаточно.

 


 

Алексей ЦЫДЕНОВ, глава Республики Бурятия

- Общественный контроль - это то, что поможет нам сейчас. Чем больше глаз, тем больше контроля. Это должна быть организованная работа, и здесь нужно привлекать как раз заинтересованных неравнодушных людей. Это нужно сделать не только в Закаменском, но и в других районах республики для того, чтобы мы могли отслеживать и вовремя реагировать на сигналы, что кто-то где-то нарушает правила: кто-то рубит там, где нельзя рубить, где-то люди работают неоформленными, где-то отходы лесопиления, лесопереработки сваливают, поэтому общественный контроль нужен как хорошая инициатива людей, которую мы безусловно поддерживаем.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: лесная отрасль  экология  переработка 


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