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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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08 Июля 2020, 10:15 | Часовой пояс
Условия "гектарной" ипотеки под 2% могут упростить
Предлагаемый подход позволит передавать участок в залог наряду с другой принадлежащей гражданину недвижимостью в качестве обеспечения по кредиту на строительство жилого дома и будет способствовать расширению возможностей граждан по использованию ипотечных жилищных кредитов для строительства дома на участке, поясняет кабмин.
«Ожидаемым социально-экономическим эффектом от реализации предлагаемой меры является стимулирование индивидуального жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе за счет повышения доступности ипотечного кредитования для населения, а также стимулирование освоения «дальневосточных гектаров» на условиях осуществления на них жилищного строительства гражданами не только за счет собственных средств, но и с привлечением целевых кредитных средств», - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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