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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Сентября 2020, 13:50 | Часовой пояс
Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке требуется эффективная система энергообеспечения. "Теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем все это должно быть по доступным хотя бы ценам", - сказал он на заседании по электроэнергетике и газификации Дальневосточного федерального округа.
Глава кабмина потребовал не допускать скачков цен на свет и поручил Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам на Дальнем Востоке.
Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас их субсидируют за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
Механизм выравнивания действует до конца 2020-го и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Рассматривается возможность продлить его до 2028 года с определенными корректировками.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
Теги: электроэнергия тарифы Мишустин
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