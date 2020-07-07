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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Июля, 11:07 |
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Госдума рассмотрит смягчение требований к предоставлению земли в ДФО
Сейчас земельный участок в Дальневосточном федеральном округе предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на пять лет на основании заключенного с ним договора. При этом заявление о предоставлении участка в собственность может быть подано не ранее, чем за полгода до дня окончания действия договора безвозмездного пользования таким участком.
Проект допускает предоставление в собственность гражданину такого земельного участка в любое время до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования. Это станет возможным в случае, если гражданин заключил кредитный договор с российским банком о предоставлении средств на строительство на этом участке жилого дома. Кредитный договор также должен предусматривать передачу земельного участка в залог банку после госрегистрации права собственности гражданина на такой участок.
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