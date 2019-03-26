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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 30 Марта, 23:13 |
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У Корпорации развития Дальнего Востока новый глава
Соответствующий приказ подписал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ.
Ранее Аслан Канукоев занимал должность заместителя генерального директора Корпорации по финансовым вопросам, члена правления, председателя Комитета по бюджету при Совете директоров.
Досье "Дальневосточного капитала": Аслан Канукоев родился 22 июля 1978 года. С отличием окончил Кабардино-Балкарский гос- университет по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит» и «Юриспруденция», а также Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент». Работал заместителем министра финансов Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял отдел государственных программ регионального развития Министерства финансов России, работал директором дирекции по управлению финансами, членом Правления АО «Курорты Северного Кавказа».
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