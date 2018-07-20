|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Июля, 13:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Колыму и Чукотку свяжет автомобильная трасса
«Подрядчик приступил к строительству 30-километрового участка автодороги, расположенного между поселком Комсомольский и городом Билибино. На место проведения работ доставлено более 30 единиц дорожно-строительной техники, введен
в эксплуатацию вахтовый поселок. В настоящее время работы ведутся на сложном участке, где дороге предстоит пройти через несколько горных перевалов», – отметил начальник ГУ «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» Александр КОЖУХОВ.
По территории Чукотки пройдет участок автодороги Омолон – Анадырь (с подъездами к Билибино и Эгвекиноту) общей протяженностью более 1800 км.
Утвержденный объем финансирования работ на 2011-2013 годы составляет 1,92 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,65 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта на территории Чукотского АО оценивается в 150 млрд рублей.
Появление новой дороги даст импульс экономическому развитию региона за счет вовлечения в эксплуатацию крупных месторождений полезных ископаемых на Западной Чукотке. В частности, планируется, что трасса Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь пройдет в непосредственной близости от гигантского месторождения меди «Песчанка» с прогнозными запасами 27 млн тонн меди и 1600 тонн золота.
"Дальневосточный капитал".
- "МАЙНЕКС ДВ" и "Старательский фарт" пройдут в Магадане
- Называя вещи своими именами
- Социальная инфраструктура Колымы получит 1,5 млрд рублей
- Новый бренд Колымы: территория успеха
- Три тысячи километров оптоволокна проложат между Колымой и Якутией
- Фонд социального партнерства Магаданской области и ЗРК "Павлик" подписали соглашение о партнерстве
- Губернатор Магаданской области предлагает открыть на Колыме биржу самородков
- Золотой фестиваль в Магадане станет событием для всей России
- Операционный офис банка ВТБ в Магадане возглавил Денис Бузыкин
- Открыт новый пассажирский авиарейс Магадан - Петропавловск-Камчатский
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.