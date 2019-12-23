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25 Декабря 2019, 12:51 | Часовой пояс |
На Колыме побит 40-летний рекорд по добыче золота
В Магаданской области впервые с 1979 года побит рекорд в 40 тонн добытого золота за год
«По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
По состоянию на 1 ноября золотопромышленники Магаданской области добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, его предприятия добыли 16,25 тонны.
Теги: Магаданская область Колыма
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