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Магадану разрешили выловить 8,8 тыс. тонн лосося
В Южно-Сахалинске прошло заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета. В заседании приняли участие представители приморских дальневосточных субъектов, контролирующих органов, руководители отраслевых научно-исследовательских учреждений, представители рыбацких ассоциаций и общественности. Об этом сообщили РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ в Управлении информационной политики Правительства Магаданской области.
Члены совета обсудили результаты лососевой путины 2019 года, стратегии промысла и прогнозы по добыче лососей в 2020 году, а также изменения в правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Прогнозируемый разрешенный вылов тихоокеанских лососей на 2020 год для Магаданской области рекомендован отраслевой наукой в объеме 8,8 тысячи тонн. Эти показатели предложены на уровне нечетного 2018 года. Рекомендованный объем добычи гольцов — 508,7 тонны.
Основу промысла — 2/3 от выделенного объема рекомендовано базировать на водоемах залива Шелихова — это Омсукчанский и Северо-Эвенский округа Магаданской области. В акватории Тауйской губы любители и представители коренных народностей начнут вылов в 20-х числах июня. Объемы вылова для этих двух категорий граждан останутся на уровне высокого по подходам лососевых 2019 года.
По поручению губернатора Магаданской области в ходе совещания рассмотрен вопрос о порядке определения границ рыболовных участков. В связи с вступлением в силу ряда федеральных нормативно-правовых актов в сфере рыболовства, касающихся вопроса формирования границ рыболовных участков, складывается ситуация, при которой не представляется возможным осуществлять рыболовство на вновь формируемых морских акваториях Дальневосточного региона.
Свои предложения по оптимизации законодательства Правительство Магаданской области направило в адрес Росрыболовства. По указанию заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова будет создана рабочая группа, в задачу которой войдут вопросы внесения изменений в законодательство о рыбоводстве, способствующих упрощению доступа граждан и юридических лиц к водным биоресурсам.
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