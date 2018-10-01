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Первый отель игорной зоны "Приморье" откроют к Восточному экономическому форуму
Компания Melco International Development Limited и администрация края в 2013 году подписали соглашение об инвестициях на $700 млн в интегрированную развлекательную зону «Приморье». С российской стороны партнером по сделке выступила «Первая игровая компания Востока». Ожидалось, что первый отель игорной зоны откроется осенью 2014 года, позже сообщалось, что в марте, потом - в мае 2015 года.
Первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ встретился с генеральным директором ООО «Первая игровая компания Востока» Джоном ВАНГОМ. «Я уверен, что этим летом гостиничный комплекс будет открыт и примет первых гостей. Мы рассчитываем открыться в середине июля», - сказал Ванг.
Также Джон Ванг выразил уверенность, что руководство Melco International Development Limited станет участником Восточного экономического форума, который в августе пройдет во Владивостоке. «Также мы уверены, что к этому времени наша гостиница будет работать на полную мощность», - сказал Ванг.
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