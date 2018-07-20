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01 Октября 2014, 19:23 | Часовой пояс
В Якутии запустили железнодорожный комплекс "Томмот - Нижний Бестях"
В Якутии с 1 сентября началась временная эксплуатация железнодорожного пускового комплекса "Томмот - Нижний Бестях". Об этом ИТАР-ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Семен ВИНОКУРОВ.
«Принимая во внимание готовность линейной части этого пускового комплекса, а также реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Якутии, в том числе строительство газопровода «Сила Сибири», Минтрансом РФ и Росжелдором принято решение о комиссионной приемке в техническую готовность и временную эксплуатацию пускового комплекса «Томмот - Нижний Бестях» уже с 1 сентября 2014 года для обеспечения грузоперевозок», - сказал министр.
Как отметил генеральный директор компании «Еловское-Транстрой», которая строит данный пусковой комплекс, Александр ДУДНИКОВ, готовность линий оценивается на уровне 90%, на 70-80% готовы объекты станции Нижний Бестях, вокзал готов на 98%.
Теги: грузоперевозки Сила Сибири
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