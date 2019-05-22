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Стартовало строительство Жатайской судоверфи в Якутии
В церемонии принимали участие министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.
«В 2021 году мы планируем закончить стройку и получить самую современную судоверфь, которая будет работать в кооперации с другими судостроительными предприятиями из России для производства широкой номенклатуры судов: и для перевозки грузов, и для перевозки углеводородов. Конечно, мы рассчитываем на то, что сделаем качественные современные туристические суда для того, чтобы в Сибирском бассейне мы получали полный комплекс услуг», - сказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Проект рассчитан на 2019-2021 гг. и позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Стоимость проекта составляет почти 5,5 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 750 млн рублей - из республиканского бюджета, а оставшаяся часть будет привлечена из других источников финансирования.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит в год строить в кооперации с машиностроительными и судостроительными предприятиями России до 10 судов речного класса различных типов и назначений, проводить модернизацию 6 судов, межнавигационный ремонт и техническое обслуживание флота, а также утилизацию не менее 2 списанных судов в год.
На современной высокотехнологичной судостроительной Жатайской верфи будут работать порядка 700 человек. Руководство республики работает над включением территории Жатайской судоверфи в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», что в будущем позволит снизить налоговую нагрузку на производственную деятельность предприятия.
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