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Петр Гоголев: Главная цель парламента Якутии – повышение качества жизни якутян
Избран новый глава республики, существенно изменился состав Государственного Собрания РС(Я). Возглавлять главный законодательный орган доверено Петру ГОГОЛЕВУ
«Дальневосточный капитал» попросил председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петра ГОГОЛЕВА рассказать о приоритетах работы главного законодательного органа Якутии.
Преемственность – главное правило
В 2019 году мы отметим 25-летие Госсобрания (Ил Тумэн), которое является правопреемником Верховного Совета республики. Но история парламентаризма в Якутии имеет гораздо более глубокие корни. Почти два века назад, в 1827 году, была учреждена якутская Степная Дума. Этот действенный орган национального самоуправления проводил самостоятельную политику, пытаясь добиться больших прав и свобод для местного населения.
Хочу отметить, что в своей деятельности нынешний созыв Госсобрания (Ил Тумэн) придерживается конституционных норм и демократических традиций, которые заложены поколениями предшественников. Шестой созыв Ил Тумэна приступил к работе в сентябре 2018 года. Мы ставим задачу, чтобы деятельность парламента стала максимально открытой для населения, в том числе и при обсуждении наиболее важных законопроектов и острых проблем.
Приоритеты повестки дня
Национальные цели и стратегические задачи развития России до 2024 года определены «майским» Указом главы государства №204. Безусловно, системная реализация целевых ориентиров всех 12 национальных проектов, достижение их показателей затруднительны без должного правового обеспечения. Очень важна поддержка регио-нальной составляющей конкретных нацпроектов с учетом их интегрального эффекта для развития регионов. Здесь велика роль законодательных органов власти субъектов федерации, в том числе и Ил Тумэна.
Мы продолжим совершенствовать законодательство в заданных приоритетах, добиваться повышения эффектив-ности законов. Любой закон, его эффективность и действенность проверяются практикой. Поэтому мониторинг правоприменения действующих законов станет одним из приоритетных направлений деятельности Ил Тумэна, эта работа будет усилена.
Еще одна первоочередная задача – активизировать участие населения в общественно-политической жизни республики, в том числе – в процессе законотворчества. Добиваться этого будем путем правового просвещения якутян. Каждый человек должен знать свои права, механизм действий в тех или иных ситуациях.
Систематизация законодательной базы абсолютно необходима.
Подобный опыт есть – была проведена кодификация законодательных актов о земельных отношениях и об адми-нистративных правонарушениях. Готов проект Экологического кодекса Якутии, который размещен на официальном сайте парламента для всеобщего обсуждения. Назрела необходимость в инвентаризации и систематизации законодательства в отношении коренных малочисленных народов Севера. В этой сфере сегодня существует большое количество правовых актов, в то же время нельзя не отметить их неполноту, дублирование и коллизионность норм.
Мы ставим цели дальнейшей кодификации республиканского законодательства. Это не просто систематизация, это качественное упорядочение законодательства, обеспечение его согласованности и компактности, создание единого юридически и логически цельного нормативного акта. Единый акт позволит устранить все противоречия, повысить действенность норм, регулирующих ответственность за нарушение законодательства.
Хочу отметить, что на сегодняшний день в Якутии не только парламент имеет опыт систематизации законода-тельства, но и юридическая общественность в лице научных юридических школ, чей большой потенциал мы также можем использовать.
Стратегические направления развития Якутии
Указ Главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» предусматривает меры, направленные на повышение качества жизни якутян. Хочу подчеркнуть, что данный указ – не единственный документ, который определяет стратегию развития республики. Не менее важны указы, касающиеся экологического благополучия Якутии, сферы образования, инновационного и цифрового развития республики. Готовится указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Глава республики принимает ряд основополагающих документов по взаимосвязанным приоритетам развития в свете реализации «майского» указа президента страны, задача парламента – законодательное обеспечение их реализации.
Парламентарии принимают активное участие в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года.
Конечной целью документа является устойчивое поступательное развитие республики в рамках программы развития Дальнего Востока. В проекте стратегии заложена глобальная идея об устойчивом развитии, суть которой заключается в закладывании фундамента для развития будущих поколений. Это баланс между экономическими, экологическими и социальными изменениями развития. При этом, экономический рост не должен привести к деградации окружающей среды, сопровождаться решением социальных проблем, социального неравенства и бедности.
В спектре нашего внимания – все основные направления социальной политики. Мы должны расширять степень участия республики в нацпроектах, работать над привлечением в рамках их реализации финансовых средств в Якутию.
Законодательные инициативы
Федеральный закон, который охватывает интересы только одного региона, никогда не будет принят. Мы должны поднимать вопросы, характерные не только для нашей республики, но и для других субъектов. Например, развитие малой авиации. Для нас – это стратегическое направление. Но этот вопрос актуален и для других дальневосточных регионов. Только объединив усилия, поддерживая друг друга, мы сможем добиться конкретных результатов.
В свое время якутский парламент подписывал соглашения о сотрудничестве с 24 северными регионами. В этом созыве мы планируем провести инвентаризацию этих соглашений и их «реанимацию».
Парламент Якутии обратился к федеральному правительству с предложением рассмотреть возможность разработки и утверждения Экологической доктрины Арктической зоны России. Нами разработана и принята Экологическая доктрина Якутии, которая может стать основой для данного документа. Также Ил Тумэн разработал проект федерального закона «Об охране вечной мерзлоты». Негативные криогенные процессы на территориях, относящихся к вечной мерзлоте (65-66% территории России), в будущем могут привести к возникновению серьезных экономических проблем во всем мире. Еще одна наша инициатива – проект федерального закона «О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны – особым природным ресурсом России». Наши инициативы находят понимание и поддержку в федеральных органах власти.
Формирование регионального бюджета
Якутия находится в первой группе субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью, в которую входит 41 регион из 83 субъектов РФ. Несмотря на объем госдолга, который превысил 52 млрд рублей, его уровень находится в так называемой «зоне комфорта». По оценке Минфина России, безопасным считается уровень не выше 50%, сейчас же мы выдерживаем уровень 44% по отношению к собственным доходам. Тем самым мы соответствуем всем требованиям бюджетного законодательства. Дефицит бюджета у нас управляемый.
Хочу отметить, что сегодня бюджетное планирование в республике находится на высоком уровне. В данное время процесс формирования бюджета республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов продолжается. Особого внимания требует распределение расходов по приоритетным направлениям. На культуру выделено всего 3,5 млрд рублей. Конечно, вопросы функционирования, например, сферы ЖКХ очень важны, но мы не должны забывать, что культура и духовность – неотъемлемая часть жизни общества. На них возложена задача по сохранению идентичности нации, значит, мы не имеем права не обращать внимания на поддержку их деятельности.
Консолидация политических сил в республике
Депутатский корпус Госсобрания VI созыва состоит из 70 народных избранников, 35 из которых избраны по одномандатным округам, 35 – по партийным спискам. В Ил Тумэне представлены фракции четырех политических партий: 43 депутата являются представителями партии «Единая Россия», 9 – партии «Справедливая Россия», 10 – КПРФ, 4 – ЛДПР. Кроме того, есть 1 представитель партии «Гражданская платформа» и 3 самовыдвиженца.
Хочу отметить, что сегодня политическая консолидация налицо. Это показали первые дни работы нашего парла-мента. Мы должны выбрать линию, которая смогла бы объединить воедино интересы всех политических сил в парламенте. Для меня эта задача является очень серьезной, ответственной, и я со всей полнотой понимания этой задачи намереваюсь добиться эффективной, плодотворной работы парламента.
С радостью констатирую, что профессионализм действующего депутатского корпуса, в котором присутствуют народные избранники, имеющие опыт работы в предыдущих созывах, опыт руководящей работы на предприятиях, юристы, доктора наук, люди, достигшие больших высот в своей профессиональной сфере, ни у кого не вызывает сомнений.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) – важнейшая ветвь политической системы, место принятия решений, определяющих ход развития республики. Сегодня руководство Якутии ставит задачи лидерства среди регионов Российской Федерации по экономическому росту, развитию человеческого капитала, улучшению условий и качества жизни. Поставлены амбициозные цели, для достижения которых необходимо серьезное совершенствование нормативной правовой базы, нужны действительно работающие законы. Создаваемая нами региональная правовая база – это фундамент устойчивого развития республики.
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