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До Эльги построят новую железную дорогу
Проект строительства нового подъездного железнодорожного пути до Эльгинского угольного месторождения рассмотрен Госэкспертизой и получил положительное заключение, сообщает ЯСИА.
Строительство подъездного железнодорожного пути длиной 334,448 км ведется от разъезда Улак, расположенного в 13 км от станции Верхнезейск, до грузовой станции Эльга, которая строится для обслуживания Эльгинского угольного комплекса. Здесь будет производиться бункерная погрузка угольного концентрата и формирование угольных маршрутов. Планируется, что в первый год эксплуатации дороги объем грузоперевозок достигнет 1 млн тонн в год, во второй - 6,9 млн тонн, на пятом году грузонапряженность возрастет до 43,4 млн тонн в год.
Строительство железнодорожной ветки Улак-Эльга пройдет в шесть этапов, на каждом из них будут вводиться в эксплуатацию отдельные участки пути. В рамках реализации проекта будут построены все необходимые служебно-технические и бытовые здания и сооружения.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена также прокладка подъездных автодорог от существующих путей сообщения к крупным объектам на строящейся железнодорожной линии. Кроме того, на трассе построят 23 моста длиной более 100 метров, 34 средних моста и 17 малых.
Расчетный период эксплуатации нового подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому угольному месторождению составляет пятьдесят лет. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств ООО «Эльгауголь».
Досье "Дальневосточного капитала": Эльгинское месторождение, расположенное в юго-восточной части Якутии в 300 км от Байкало-Амурской магистрали, - крупнейшее в России месторождение коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн.
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