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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 30 Марта, 23:13 |
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По якутскому счету
За несколько месяцев пребывания у власти Сардана АВКСЕНТЬЕВА стала национальным героем. К ней прочно прикрепился интернет-мем «мэр здорового человека», и в интернете уже обсуждают возможность ее клонирования.
Напомним, что мэр Якутска пересадила чиновников городской администрации на УАЗы, распродав парк престижных внедорожников. Отменила ряд непрозрачных городских тендеров. Отказалась от закрытого показа в столице Якутии меховых изделий московского модельера на восемьсот тысяч рублей. Вместо новогоднего корпоратива отправила чиновников проводить благотворительные акции в социальных учреждениях, а сэкономленные средства отправила на первостепенные нужды города, и похоже, только входит в этой деятельности во вкус.
Интерес к Сардане Авксентьевой вызывают не только ее действия, а сама их возможность. Встают вопросы: так можно было поступать и раньше, или существует заказ со стороны федеральной власти на эксперимент в отдельно взятом городе России? Такой стиль управления - это реальное оздоровление городской экономики или неучтенные потери бюджета за счет нахождения у власти человека, далекого от экономики? А может, это просто способ «выпустить пар» от пенсионной реформы, увеличения НДС и не самых заметных успехов в развитии Дальнего Востока?
Опираясь на субъективное ощущение того, что поступки Сарданы - это ее порядочность и личная смелость, «ДВ-Капитал» спросил у мэра о том, кого она считает «своим главным работодателем», чему региональные центры могут поучиться у Якутска, а также о «тормозах», «кормильцах» и потенциале Дальнего Востока.
Копейка бюджетный рубль бережет
- Сардана Владимировна, мэр такого города, как Якутск, прежде всего должен быть политиком или хозяйственником?
- Этот вопрос мне достаточно часто задают. Город - это, прежде всего, его хозяйство, жизнеобеспечивающая инфраструктура и люди. Поэтому глава города должен быть рачительным, грамотным хозяйственником и понимающим, внимательным руководителем для нескольких сотен тысяч человек. Это не про политику, как я понимаю.
- Урезание представительских расходов и привилегий для чиновников, а также акцент на социальную поддержку жителей воспринимается многими как пример того, как должен работать «мэр здорового города». Вы ощущаете, что проводимая вами политика выбивается из общего тренда?
- Я не стремлюсь задавать новые тренды или образцы для подражания. Да, мы формулируем и воплощаем в жизнь некие новые «правила игры» для наших муниципальных руководителей. Например, мы видим, что расходы на балетную постановку в республиканском театре за счет бюджета города на 1,5 млн рублей менее важны, чем укрепление материальной базы библиотек или детской школы искусств. Я вызываю руководителя, мы с ним это обсуждаем, он соглашается, отменяем торги, направляем деньги на библиотеки. Аналогична цепочка действий и по другим случаям.
Смотрите, доходная часть бюджета Якутска формируется главным образом за счет НДФЛ, а также налогов от малого и среднего бизнеса, поскольку крупных градообразующих предприятий в городе нет. То есть горожане - это наши работодатели. Поэтому мы снижаем расходы на командировки из разряда «по обмену опытом» или на представительские расходы и выставляем на торги дорогие внедорожники. Это не популизм, это необходимость в существующих бюджетных реалиях.
- Продвигая свою линию, сталкиваетесь ли с сопротивлением несогласных?
- Якутску повезло, поскольку новый руководитель республики - Айсен НИКОЛАЕВ до меня шесть лет проработал мэром столицы и полностью погружен в городские проблемы. По всем стратегическим вопросам развития мы с ним общаемся. Поддержка со стороны Айсена Сергеевича нашим инициативам есть.
Что касается внутренней системы муниципального управления, то для меня принципиальны профессионализм и ответственность руководителей. Любой из специалистов мэрии может высказать свое мнение по конкретной проблеме, отличное от моего. Если оно будет аргументировано и окажется более эффективным, оно будет принято. Один из моих учителей по жизни, Георгий ЯКОВЛЕВ как-то сказал мне: «Сардана, если ты окажешься в кругу своих подчиненных, коллег, которые во всем с тобой соглашаются, - ты в болоте». Опора есть только там, где есть сопротивление.
- На какие принципы вы опираетесь в своей работе?
- Как я сказала выше, на профессионализм и ответственность. Плюс принцип наибольшей общественной пользы, когда речь идет о принятии непростых решений по комплексным проблемам, затрагивающим интересы разных групп населения. Так было при снижении стоимости проезда в автобусе с 30 до 28 рублей в октябре прошлого года. С одной стороны, мы видим запрос горожан, недовольных резким повышением прошлым летом тарифа сразу на пять рублей. С другой - есть интересы малого бизнеса, который мы тоже не имеем права «кошмарить». Садимся за стол переговоров с перевозчиками, находим консенсус. В частности, договорились развивать безналичную форму оплаты в городском транспорте, а также расширить поддержку предпринимателей-перевозчиков через Фонд развития города Якутска, осуществляя микрокредитование обновления автобусного парка и субсидирование ставки по лизингу.
Кроме этого, мы приняли решение о снижении с 1 апреля оплаты проезда на пригородных автобусах городского округа через введение единого тарифа. Он составит 60 руб. за наличный расчет, или 51 по «безналу» - снижение по отдельным направлениям составит до 45 рублей. Компенсировать выпадающие доходы муниципальному перевозчику будем из бюджета города.
«Я не оппозиционер»
- На ваш взгляд, проблемы Якутска типичны для остальных регионов Дальнего Востока и России?
- Мы можем выделить общие проблемы для страны и для макрорегиона, а также уникальные, свойственные только нашему городу и республике.
К примеру, с 1 января по всей стране повысили НДС до 20%. При этом в Якутии рост цен на товары и услуги прогнозируется более сильным за счет более длинной цепочки доставки товаров, накладных расходов, издержек на энергоресурсы и т.д.
Общая для всех субъектов ДФО проблема - высокие транспортные тарифы. Не лишним будет напоминать о стоимости авиабилетов, тем более на внутрирегиональных рейсах, где нет конкуренции и устаревший авиапарк. Конечно, на федеральном уровне действуют полезные программы субсидирования авиаперевозок для льготных категорий граждан, на это выделяются миллиарды рублей, но проблемы в корне это не решает. Значительная часть населения по-прежнему не может себе позволить выехать летом на отдых на море, тем более семьями. Речь идет о многих десятках и даже сотнях тысяч рублей только на перелет.
Для большинства регионов округа характерна проблема ветхого и аварийного жилья. Аварийными в Якутске признано около 350 многоквартирных деревянных домов, при этом их потенциальное число - не менее тысячи. За второй этап реализации программы переселения (спасибо федеральным властям за нее) мы сможем расселить порядка 150 домов, это тысячи людей, и это прекрасно. Бюджет города также выделяет несколько десятков миллионов на эти цели ежегодно, однако средств, даже с учетом хорошего федерального финансирования, не хватает. Острота проблемы, конечно, постепенно снимается, но до окончательного ее решения еще очень далеко.
- Вы ощущаете себя оппозиционным политиком?
- Абсолютно нет. Я не оппозиционер, а прагматик. И я всегда говорю, что Якутск - город не оппозиционный, а думающий. Здесь живут и работают активные и грамотные люди разных национальностей, разных взглядов и убеждений, люди со своим мнением, на которое, в том числе, должны опираться муниципальные власти при принятии решений.
Конец «малине» по набиванию карманов
- Ощущаете ли вы особый потенциал дальневосточного региона, о котором принято сегодня говорить?
- Президент России Владимир ПУТИН в прошлом году поручил правительству разработать Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035-го. Глава государства поставил перед нами, действительно, прорывные задачи - вывести Дальний Восток на темпы роста экономики выше среднемировых, не менее 6% в год. Но более важно, что он нацеливает всех нас на кардинальное улучшение качества жизни граждан, с тем чтобы на Дальний Восток приезжало больше людей, чем выезжало отсюда.
К счастью, Якутия и ее столица, город Якутск, в плане демографии выглядят достаточно неплохо, у нас положительный прирост населения за счет рождаемости, снижения смертности и въездной миграции. Но это совсем не говорит о том, что у нас все в порядке с комфортом жизни населения. Вот над этим вопросом муниципалитетам, субъектам, федеральному центру нужно совместно работать по конкретным болевым точкам.
- Какие факторы, на ваш взгляд, тормозят развитие Дальнего Востока? Входит ли в их число коррупция?
- Не могу говорить об уровне коррупции на всем Дальнем Востоке, но в Якутске, в окружной администрации, мы активно боремся с этим злом. Во-первых, исключаем условия, при которых она может возникать, создавая и масштабируя прозрачное электронное взаимодействие между властью и бизнесом, властью и горожанами. Самые коррупциогенные сферы, как принято считать, - это земельная и жилищно-коммунальная. Через месяц после моего избрания мы опубликовали на официальном сайте полные списки предоставленных земельных участков и расширили функционал Геоинформационного портала, на котором пользователи могут получить всю информацию о земельных участках и объектах на территории города.
Мы провели силами контрольно-ревизионного управления проверку в управе округа после нашумевшей истории с двумя пьяными дворниками вместо положенных 15-ти. Выявили целый букет системных нарушений финансовой отчетности. Глава управы уволен. То есть, руководителям округов мною послан четкий сигнал - такой «малины» больше не будет. Во-вторых, ужесточаем контроль за муниципальными закупками на предмет аффилированности или техзаданий под конкретного подрядчика.
- К слову, вы сформировали свое отношение к пенсионной реформе. Как ее восприняли жители Якутска?
- В Якутии еще с советских времен существовали льготы по более раннему, на пять лет, праву выхода на пенсию. Для мужчин - 55 лет, для женщин - 50, так как у нас крайне суровые климатические условия для жизни - перепада сезонных температур в 100 градусов нет больше ни в одном уголке Земли.
Конечно, подавляющее большинство людей восприняли повышение пенсионного возраста негативно. Население страны стареет, пенсионеров становится больше, а лиц активного трудоспособного возраста - меньше. С учетом этого мы должны проявлять больше заботы о людях предпенсионного возраста, обеспечивать их право на труд.
Дальний Восток заждался реновации
- Разговоры о развитии Дальнего Востока - масштабные, дорогостоящие проекты - ТОРы, Дальневосточные гектары, инвестиции - резко контрастируют с реальной жизнью людей в регионе, а именно падением доходов и ростом налогов и цен. Отсюда и сохраняющийся отток населения (как, кстати, с этим обстоят дела в Якутске?) и настроения в духе «пора валить».
- Территории опережающего развития на Дальнем Востоке призваны, во-первых, создать новые производства и новые рабочие места и, во-вторых, расширить налогооблагаемую базу после выхода на проектную мощность и окончания льготного периода налогообложения. Мне не совсем с руки давать оценку их эффективности, для этого есть соответствующие руководители и эксперты. По крайней мере, у нас в республике мы видим рост добычи полезных ископаемых и валового регионального продукта, в том числе за счет ТОР «Южная Якутия», также создаются новые рабочие места.
Период «пора валить» особенно остро стоял в Якутии в 90-е годы. Из республики выехало за десятилетие около 150 тысяч человек. С начала нулевых этот процесс стабилизировался, и сегодня наша республика, а вместе с ней и Якутск, имеет положительную демографию. Большого оттока населения нет. Семьи обзаводятся детьми, Якутия - в первой десятке регионов по уровню рождаемости в стране, сокращается смертность - значит, есть определенная уверенность в будущем.
Завершая эту тему, хотела бы озвучить идею о том, что Якутску, как многим другим крупным городам ДФО, нужна своя программа реновации - по аналогии с реализуемой в Москве. Масштабная реновация объектов жилищной, социальной сферы, жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Пока мы будем еще лет двадцать бороться с нашими аварийными «деревяшками», придет черед ветхости уже каменных домов, панельного домостроения 60-70 годов прошлого века, аналогичная ситуация - по школам и детсадам, дорогам, системам жизнеобеспечения городского хозяйства. Да, сегодня федеральный центр, республика направляют серьезные средства на эти цели, но скорость обветшания объектов превышает скорость замещения их новыми. Обновление должно идти опережающими темпами.
И совершенно верно ставит задачу президент Путин перед правительством - повысить уровень жизни в макрорегионе выше среднероссийского. В советское время, за счет северных надбавок, в Якутии люди зарабатывали в среднем в 2-3 раза больше, чем за Уралом, при той же квалификации и должности. Сегодня статистика вычисляет среднюю зарплату по республике более 65 тысяч рублей в месяц, а на деле большинство получает в диапазоне 30-40 тыс. руб. Серьезное искажение в средние официальные данные вносят высокие заработные платы в добывающих отраслях.
- Каким вы себе представляете идеальное взаимодействие бизнеса и органов власти?
- Я называю предпринимателей города «кормильцами», и это не преувеличение. Сегодня налоги от малого бизнеса формируют порядка 30% от собственных доходов местного бюджета. В Якутске ведут деятельность более 7,5 тысяч малых предприятий, работают около 18 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это люди, которые не сидят на шее государства и создают рабочие места.
При окружной администрации действует специальный Фонд развития городского округа, который выдает займы предпринимателям, в том числе фермерам. Деньги выдаются на существенно более мягких условиях, нежели у коммерческих банков, - всего под 7%. Максимальная сумма муниципального займа для предпринимателей - 3 млн рублей. Фактически, это аналог бюджетного кредита, выдаваемого юридическим лицам из республиканского бюджета. В прошлом году на эти цели было направлено более 83 млн рублей. Из них 50 млн рублей выданы в виде кредитов на покупку новых автобусов для городских маршрутов. Приобретено 17 машин, в этом году планируем продолжить работу и приобрести уже 30 новых автобусов.
Для обеспечения прозрачности процедура выдачи займов и субсидий из бюджета осуществляется путем голосования через общественный Координационный совет по предпринимательству при главе города.
Я регулярно встречаюсь с бизнес-сообществом, и всякий раз мне говорят: «Нам не нужно помогать, просто не мешайте». Основные проблемы бизнеса типичны для всех регионов - недоступность для многих коммерческих кредитов, ужесточение налогового законодательства, высокие издержки на энерго-теплоносители, длительные процедуры техприсоединения и т.д.
По этим направлениям мы и ведем работу. Например, в декабре прошлого года подписали с энергетиками и газовиками соглашение о переводе на электронный документооборот процедуры по техприсоединению и получению других разрешительных документов для предпринимателей. Считаем, что сроки выдачи разрешений сократятся вдвое.
- В чем Якутск может быть примером для остальных дальневосточных столиц? Есть ли у вас видение, каким должен стать город по истечении срока ваших полномочий?
- Якутск - самый старый город Дальнего Востока, основанный в 1632 году. Вместе с тем, средний возраст жителя Якутска - 32 года. Совсем недавно мы актуализировали стратегию развития города до 2032 года, когда столице республики исполнится 400 лет. Якутск должен стать территорией здоровья, удобной для жизни активных и ответственных горожан, открытой власти и с безопасной, комфортной городской средой; городом, в который хочется приезжать, и где интересно жить каждый день.
Если говорить о времени, отпущенном мне законом руководить городом, то я хотела бы существенно сократить число ветхих и аварийных домов, построить новые дороги, новые школы и детсады. И в будущее мы смотрим все-таки с оптимизмом. За три года мы вложим в строительство дорог около 4,5 млрд рублей, уже в этом году должны построить около 25 километров. Заработает второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья, сотни семей получат новое жилье. Сегодня на стадии согласования - второй этап реализации программы государственно-частного партнерства по строительству объектов социальной инфраструктуры: будет построено несколько новых школ и детсадов. Построен новый современный водозабор, начаты работы по реконструкции и расширению городского канализационного коллектора.
Конечно, я отдаю себе отчет в том, что за пять лет, даже при самой напряженной работе, все горы проблем свернуть не удастся, но некоторые из них станут существенно меньше. И здесь важна поддержка горожан: если люди чувствуют и понимают, что власть работает на них, а не на саму себя, это придает нам уверенность и силы.
Андрей Горюнов
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