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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия с новой стратегией
До 2024 года определены пять приоритетных целей социально-экономического развития республики. Прежде всего, руководитель республики поручил обеспечить лидерство Якутии в развитии конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке, обозначив в указе опорные точки роста промышленной экономики. Поставлена задача обеспечить темпы роста несырьевого экспортно-ориентированного сектора экономики региона выше 10% ежегодно с 2019 года путем поддержки предпринимательских инициатив, инвестпроектов и цифровизации экономики. Также в приоритете технологическая модернизация традиционных отраслей экономики - промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства; повышение производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 25% к 2024 году.
«Глобальные цели и большие задачи ставятся для того, чтобы все это работало на человека, для того, чтобы жизнь людей в нашем самом суровом на планете климате была спокойной, комфортной и безопасной», - считает Айсен Николаев.
Для улучшения качества жизни населения Айсен Николаев поручил повысить экономическую связанность территорий республики путем расширения и модернизации социальной и инженерной инфраструктуры.
Кроме того, поставлена цель - снизить уровень бедности населения, обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения путем развития предпринимательской инициативы и повышения занятости.
Указ должен стать основополагающим документом для реализации стратегических задач развития самого крупного субъекта Российской Федерации до 2024 года, обеспечения лидерства республики среди регионов России по экономическому развитию и конкурентоспособности человеческого капитала к 2032 году - к 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и интеграции северного региона в глобальную экономическую систему в долгосрочной перспективе.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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