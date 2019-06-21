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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия готовится к выездной сессии ВЭФ-2019
Совещание по вопросам организации и проведения выездной сессии, которая станет ключевым этапом в подготовке Якутии к участию в V Восточном экономическом форуме-2019, проведено под руководством первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Алексея СТРУЧКОВА. Как сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) Александр КОНДРАШИН, выездная сессия станет первым мероприятием Фонда Росконгресс на территории республики и обещает стать одним из самых престижных деловых мероприятий, когда-либо проведенных в Якутии. Мероприятие будет посвящено существующим возможностям по использованию ресурсов международных финансовых организаций в целях реализации инвестпроектов.
Для участия в выездной сессии будут приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, международные финансовые организации, международные банки, крупнейшие компании Японии, Китая, Кореи, консалтинговые организации, а также руководители регионов Дальнего Востока.
Выездная сессия пройдет в формате панельной дискуссии, состоящей из четырех блоков: «Особенности получения Российской Федерацией займа международных банков развития», «Кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития. Возможности и проблемы», «Опыт и перспективы реализации инвестпроектов регионами Дальнего Востока с участием международных финансовых организаций», «Создание новых инструментов и преференций для привлечения иностранного капитала для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке».
Отметим, что в этом году V Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет с 4 по 6 сентября, на нем будет проведен анализ экономического и социального развития Дальнего Востока за прошедшие пять лет.
Автор фото: Марина БОЖКО
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