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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Технопарк "Якутия" утвердил концепцию развития до 2020 года
В соответствии с ней были определены приоритетные направления развития, обозначены основные задачи по укреплению материально-технической базы предприятия и перспективы сотрудничества.
Согласно Дорожной карте, упор в работе Технопарка будет сделан на развитие территории предприятия, качества предоставляемых услуг, создание новых объектов, приобретение оборудования и привлечение сервисных компаний. Не менее важной задачей станет отработка механизмов привлечения резидентов, условий их отбора и поддержки.
К 2015 году Технопарк планирует создать новый комплекс научно-производственных и инфраструктурных объектов с целью удовлетворения потребностей инновационных компаний региона в современных офисных и производственных площадках.
С этого года начнется строительство технопарка в сфере высоких технологий в городе Якутске, создание делового цента «Саха-Инновации» на базе Технопарка и открытие площадки в Нерюнгри. Конечной целью послужит создание информационного центра.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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