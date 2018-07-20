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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:20 |
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Технопарк в Нерюнгри начал трансфер в экономику
Как сообщил «Дальневосточному капиталу» руководитель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, проект Инвестиционной программы республики на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, обсуждаемый сегодня депутатами Госсобрания республики, сохраняет верность выбранной стратегии.
В первую очередь технопарк в Нерюнгри был открыт с целью предоставления предпринимателям, занимающимся развитием инновационных технологий, возможности реализовать свои проекты.
В здании Технопарка размещены 10 производственных модулей, 16 офисов для резидентов, 2 учебные аудитории, парковка на 20 автомобилей, вспомогательные и технические помещения, помещения инженерного обеспечения здания, научно-испытательная лаборатория. Здание оборудовано системой Wi-Fi, выставочным и актовым залами, а также кафе на 60 посадочных мест.
Среди первых новоселов оказались ООО Инновационное предприятие «Русновтех»; ООО «СпецЭнергоСервис»; ИП Пригода Т.Н.; ООО «Редкие металлы Якутии»; ООО «Промналадка»; ООО «Сахапак»; ООО «Строительно-буровая компания»; ООО «Норд-Продукт»; ИП Петрова М.Н. «Фабрика пластиковых окон «Теплый край» и ООО «Центр трансферта технологий».
Основными направлениями деятельности резидентов являются инновационные проекты в сфере энергоресурсосбережения и энергоэффективности, строительства и строительных материалов, применения новых технологий при добыче редких металлов и золота, производства изделий из биоразлагаемых полимеров, бурового оборудования, применения биотехнологий при производстве плодоовощной продукции и др.
Резидентом может стать любой желающий предприниматель, занимающийся разработкой инновационных проектов. Первые три года резидентам учреждения предоставляются льготы по оплате аренды занимаемых помещений. Первый год резидент платит за аренду всего 10% от рыночной стоимости (50 руб/кв.м. – за модуль и 70 руб/кв.м. - за офис), во второй – 20% и в третий – 30%. По истечении этого времени те предприниматели, которые изъявят желание и дальше находиться в стенах технопарка, могут размещаться на занимаемых ими площадях, на коммерческих условиях.
Сегодня продолжается прием заявок от потенциальных резидентов учреждения. В полном объеме информация размещена на официальном сайте ГАУ «Технопарк Якутия», www.tpykt.ru.
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