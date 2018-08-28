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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 12:01 |
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Арктика попала в центр внимания
Мероприятие планируется масштабным: обсудить пути и механизмы улучшения жизни в арктических регионах России, сформулировать комплексный взгляд на вовлечение богатейшего ресурсного потенциала этой обширной территории в экономический оборот в столицу Республики Саха (Якутия) приедут многочисленные эксперты: ученые, чиновники, промышленники, общественные деятели не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа.
В Российской Федерации в последние годы принят ряд стратегических и концептуальных документов, затрагивающих вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий. При этом особое внимание уделяется защите национальных интересов в регионе. В республике 2014 год объявлен Годом Арктики. Поставлена задача, и она последовательно в течение этого года решается, - максимально точно сформулировать условия для поступательного развития экономики арктических территорий Якутии, повышения роли коренных малочисленных народов Севера в социально-экономическом развитии республики. Для достижения этих целей в регионе принята Комплексная программа.
Учитывая важность внедрения новейших научных разработок и инновационных технологий в повышение качества жизни и улучшение условий хозяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических условиях, правительство Республики Саха (Якутия) и проводит в Якутске Международную научно-практическую конференцию «Арктика: перспективы устойчивого развития».
Конференция станет в полной мере международным мероприятием, поскольку вопросы развития Арктики затрагивают интересы разных стран и проживающих на их территориях коренных народов. Участие в ней примут представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления субъектов РФ, представители ведущих научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран, представители общественных организаций.
На заседаниях конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с развитием человеческого капитала и повышением качества жизни в Арктике. В повестке дня - экология и развитие минерально-сырьевой базы, создание инновационных технологий энергетического и коммунального комплекса, внедрение информационно-коммуникационных технологий в Арктике, сохранение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности северных народов, обеспечение транспортной мобильности, организация схемы завоза грузов в труднодоступные территории.
В рамках конференции пройдет выставка «Технологии Арктики», на которой будут представлены экспозиции российских и иностранных компаний в сфере строительства, энергетики, коммунального комплекса, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, малого и среднего бизнеса.
Как планируют организаторы конференции, ее результатом станут предложения к реализации государственной политики Российской Федерации по социально-экономическому развитию арктических территорий, основанные на выводах научных исследований, обмен опытом и применение международных практик по актуальным проблемам развития арктических территорий, инициирование и продвижение отдельных бизнес- и социальных проектов и гражданских инициатив в Арктике.
Программа конференции и концепция размещены на сайте ГАУ «Центр стратегических исследований РС(Я)»
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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