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16 Октября 2014, 15:04 | Часовой пояс

Арктика попала в центр внимания

26-28 ноября в Якутске пройдет международная научно-практическая конференция "Арктика: перспективы устойчивого развития".

Мероприятие планируется масштабным: обсудить пути и механизмы улучшения жизни в арктических регионах России, сформулировать комплексный взгляд на вовлечение богатейшего ресурсного потенциала этой обширной территории в экономический оборот в столицу Республики Саха (Якутия) приедут многочисленные эксперты: ученые, чиновники, промышленники, общественные деятели не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа.

В Российской Федерации в последние годы принят ряд стратегических и концептуальных документов, затрагивающих вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий. При этом особое внимание уделяется защите национальных интересов в регионе. В республике 2014 год объявлен Годом Арктики. Поставлена задача, и она последовательно в течение этого года решается, - максимально точно сформулировать условия для поступательного развития экономики арктических территорий Якутии, повышения роли коренных малочисленных народов Севера в социально-экономическом развитии республики. Для достижения этих целей в регионе принята Комплексная программа.

Учитывая важность внедрения новейших научных разработок и инновационных технологий в повышение качества жизни и улучшение условий хозяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических условиях, правительство Республики Саха (Якутия) и проводит в Якутске Международную научно-практическую конференцию «Арктика: перспективы устойчивого развития».

Конференция станет в полной мере международным мероприятием, поскольку вопросы развития Арктики затрагивают интересы разных стран и проживающих на их территориях коренных народов. Участие в ней примут представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления субъектов РФ, представители ведущих научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран, представители общественных организаций.

На заседаниях конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с развитием человеческого капитала и повышением качества жизни в Арктике. В повестке дня - экология и развитие минерально-сырьевой базы, создание инновационных технологий энергетического и коммунального комплекса, внедрение информационно-коммуникационных технологий в Арктике, сохранение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности северных народов, обеспечение транспортной мобильности, организация схемы завоза грузов в труднодоступные территории.

В рамках конференции пройдет выставка «Технологии Арктики», на которой будут представлены экспозиции российских и иностранных компаний в сфере строительства, энергетики, коммунального комплекса, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, малого и среднего бизнеса.

Как планируют организаторы конференции, ее результатом станут предложения к реализации государственной политики Российской Федерации по социально-экономическому развитию арктических территорий, основанные на выводах научных исследований, обмен опытом и применение международных практик по актуальным проблемам развития арктических территорий, инициирование и продвижение отдельных бизнес- и социальных проектов и гражданских инициатив в Арктике.

Программа конференции и концепция размещены на сайте ГАУ «Центр стратегических исследований РС(Я)»

http://src-sakha.ru.

Юрий РОГОВ.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь,  2014 год.

 

Теги: конференция  Арктика 


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