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Якутия стала председательствующим регионом АРАССВА

Китайская провинция Хунань передала Якутии председательство в АРАССВА. Эту функцию Республика будет выполнять в ближайшие два года, сообщает пресс-служба Главы и правительства РС(Я).

Решение принято во время проведения 12-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций Северо-Восточной Азии (АРАССВА), которая прошла в г. Чжанцзяцзе провинции Хунань Китайской Народной Республики.

Губернатор предыдущего председательствующего региона Ассоциации - провинции Хунань - торжественно передал флаг Ассоциации председателю правительства Якутии Владимиру СОЛОДОВУ.

Как сообщили в Министерстве по внешним связям и делам народов РС(Я), в качестве председателя Ассоциации Республика Саха (Якутия) продолжит работу по продвижению идей АРАССВА среди регионов, поддержке и укреплению межрегионального сотрудничества, осуществлению социально-экономических инициатив.

Досье "Дальневосточного капитала": АРАССВА является международной организацией, основанной в сентябре 1996 г. в провинции Кёнсанбук-до (Республика Корея) 29 региональными администрациями четырех стран Северо-Восточной Азии, включая Китайскую Народную Республику, Японию, Республику Корея и Российскую Федерацию. АРАССВА придерживается принципов равноправия и справедливости, содействует совместному развитию региона и установлению мира во всем мире, расширяет взаимные обмены и сотрудничество.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Якутия  АРАССВА 


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