|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 16 Ноября, 21:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутия стала председательствующим регионом АРАССВА
Решение принято во время проведения 12-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций Северо-Восточной Азии (АРАССВА), которая прошла в г. Чжанцзяцзе провинции Хунань Китайской Народной Республики.
Губернатор предыдущего председательствующего региона Ассоциации - провинции Хунань - торжественно передал флаг Ассоциации председателю правительства Якутии Владимиру СОЛОДОВУ.
Как сообщили в Министерстве по внешним связям и делам народов РС(Я), в качестве председателя Ассоциации Республика Саха (Якутия) продолжит работу по продвижению идей АРАССВА среди регионов, поддержке и укреплению межрегионального сотрудничества, осуществлению социально-экономических инициатив.
Досье "Дальневосточного капитала": АРАССВА является международной организацией, основанной в сентябре 1996 г. в провинции Кёнсанбук-до (Республика Корея) 29 региональными администрациями четырех стран Северо-Восточной Азии, включая Китайскую Народную Республику, Японию, Республику Корея и Российскую Федерацию. АРАССВА придерживается принципов равноправия и справедливости, содействует совместному развитию региона и установлению мира во всем мире, расширяет взаимные обмены и сотрудничество.
- Якутия с новой стратегией
- Якутия стала председательствующим регионом АРАССВА
- "Сила Сибири" добавит силы бюджету Якутии
- Аэропорты Якутии ждет модернизация
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- В Якутии соберутся интеллектуалы
- Где родился, там и пригодился
- Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
- Марха под депутатским надзором
- Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.