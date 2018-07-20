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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 14:49 |
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Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Времени на долгие размышления нет, нужна команда, способная быстро решать поставленные оперативные задачи. Тем временем необходимо последовательно углубляться и в стратегические вопросы. И все это - на фоне масштабного наводнения, какого в республике не случалось в последнее десятилетие. Чтобы справиться с его последствиями, тоже требуются значительное количество средств и неординарные управленческие решения.
Айсен Сергеевич Николаев - гость «Дальневосточного капитала»
- Айсен Сергеевич, вы в Якутии человек свой, вам не нужно объяснять многие вещи, так же как и невозможно ввести в заблуждение относительно положения дел. Вы очень стремительно начали менять команду, почему не стали ждать сентября?
- Формирование правительства завершится после выборов. Если население республики доверит мне пост главы, правительство полностью уйдет в отставку, и лишь тогда будет окончательно сформирована команда. Сейчас же мне пришлось экстренно провести изменения в правительстве, попрощаться с рядом заслуженных людей. Это непростые для меня решения, но у нас сегодня просто нет времени на раскачку, даже месяца в запасе нет, для меня, как человека, хорошо понимающего, что такое бюджет и государственное управление, это очевидно. В республике налицо явный бюджетный кризис, связанный с разбалансировкой госбюджета, которая сложилась в прошлом и уже в начале этого года. Есть очевидные проблемы, вызванные масштабным наводнением.
При этом есть стратегические задачи, которые нужно решать срочно. В частности, приведение наших госпрограмм в соответствие с требованиями новых «майских указов» президента страны. Уже к осени они должны быть сформированы на федеральном уровне и, соответственно, наши предложения должны в них войти. Чтобы их подготовить, нужно исходить из других подходов, для этого нужна новая команда и новые люди. Они есть: кто-то из назначенных мной управленцев работал в правительстве, может быть, не на той должности, кто-то, в силу субъективных причин, был незаслуженно недооценен или отодвигался на второй план.
- Но председателем правительства, тем не менее, вы назначили человека со стороны?
- Да, это вызвало вопросы. Но это мое решение, я убежден, что оно правильное, поскольку считаю, что для того, чтобы мы могли более активно взаимодействовать в рамках общего развития Дальнего Востока с нашими федеральными коллегами, более эффективно участвовать в государственных программах, проводить реформы с учетом новых подходов, нужен человек с управленческими компетенциями высокого уровня. И Владимир Викторович СОЛОДОВ в полной мере отвечает этим требованиям. Он три года занимал должность заместителя полпреда президента РФ в ДФО, прекрасно знает социально- экономическую ситуацию не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Умеет эффективно взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами, а это - очень важный участок работы председателя правительства республики. Такой человек нам нужен, и я уверен, он полностью раскроет свой талант в новой должности.
- Будете ли для членов команды обозначать определенный KPI, персонифицировать ответственность за достижение конкретных показателей?
- Мы эту тему предметно обсуждали с членами правительства. У каждого из них будут конкретные показатели эффективности. Другой вопрос, что они, вроде бы, и раньше были. Я видел эти таблицы, которые легко подгонялись под общее количество проведенных совещаний, мероприятий, и из этого каждый складывал свой KPI. Документооборот за последние годы вырос в разы, а когда начинаешь смотреть в бумаги глубже, то видишь, что это, в основном, переписка между самими министерствами, одна бумага ходит по кругу, и все вместе работают… От этой практики будем уходить.
- Вы сказали, что нужно срочно преодолевать бюджетный дефицит. В этом смысле Якутия - не исключение, эта же проблема сегодня в других субъектах Федерации. Это похоже на какой-то системный сбой.
- Понятно, что в 2017-18 годах мы, во исполнение прошлых «майских указов», серьезно повышали заработную плату бюджетникам, это потребовало больших средств, несколько десятков миллиардов. Их нужно было найти в условиях, когда экономика особенно не растет, и это не так просто. Но даже не это главное. Я, как финансист, вижу, что в республике накопилось много изначально неучтенных расходов бюджета, которые мы обязательно должны были осуществлять - это северный завоз, субсидии по коммунальному сектору, которые должны выплатить. Они не все были учтены.
- Как это могло получиться?
- Это очень большой вопрос к тем людям, которые принимали такие решения при формировании бюджета. Если у тебя нет денег в кармане, но есть расходы, которые ты должен профинансировать, то они должны стоять в начале, а потому уже - все остальное. К сожалению, и правительство, и парламент оказались заложниками иллюзий: появятся большие дополнительные доходы, и все закроем. Этого не случилось. Да и доходная часть не сильно росла.
- На чем будете экономить?
- Мы уже приняли и согласовали программу сокращения бюджетного дефицита, разделив недостающие 15 млрд рублей на примерно равные три части. Часть будем покрывать за счет оптимизации расходов, ее нужно проводить сейчас, хотя в этом году мы особо не ощутим ее последствия. Но в следующем году это даст серьезную экономию. Будем работать с Минфином России, здесь все будет зависеть от качества подготовленных предложений. Часть средств планируем получить от продажи госимущества. При этом постараемся их расходовать так, чтобы не проесть, а в перспективе - направить на развитие.
- В республике в последние годы всегда была возможность инвестировать в развитие. Бюджет пополнялся, в том числе, за счет продажи государственных активов, и эти средства через институты развития направлялись в республиканские проекты. Для этих целей была создана соответствующая инфраструктура, та же Республиканская инвестиционная компания, венчурная компании и так далее. Вы можете оценить эффективность этих институтов?
- По количеству институтов развития Якутия оказалась впереди планеты всей, но, по моему, именно то, что мы создали все и вся, что только можно было создать, сыграло с нами плохую шутку. Их ответственность оказалась размытой. За инвестиции в республике отвечали несколько корпораций развития, ряд финансовых институтов, министерство инвестиционного развития. Кроме того, у институтов развития возникло огромное количество дочерних компаний, тот же РИК - это целый холдинг, который контролирует широкий спектр бизнеса - от добычи полезных ископаемых до сельского хозяйства.
Эта система - не эффективная, и мы будем выстраивать простую структуру, где главным действующим лицом будет Корпорация развития Якутии, которая будет напрямую подчиняться главе республики. Уже на уровне устава нужно будет запретить заниматься сырьевыми проектами, которые и без нас эффективно реализует частный бизнес. Основной упор Корпорация будет делать на развитие несырьевой экономики, инновационных производств, креативной индустрии. Именно этот сектор должен давать значительную часть валового продукта и обеспечивать занятость населения. Если так посмотреть, то добыча полезных ископаемых в перспективе будет создавать не так много рабочих мест: большие компании занимаются оптимизацией, повышением производительности труда, начинают появляться промышленные роботы и так далее. Несырьевая же экономика способна адсорбировать в себя человеческий капитал.
Лишние предприятия будем приватизировать, чтобы ими занимался частный капитал. Под управлением государства останется то, что необходимо для обеспечения государственных обязательств.
- Какие у вас прогнозы по доходной части бюджета? Как чувствуют себя крупные компании - основные плательщики налогов?
- Поскольку основой экономики республики сегодня является добыча природных ресурсов, то конечно, есть много разных внешних факторов и рисков, влияющих на работу компаний. Но, по большому счету, мы не ожидаем здесь каких-то серьезных проблем. Что касается АЛРОСЫ, где мы являемся ведущим акционером с совокупной долей 33% (и не собираемся ее сокращать), то нас устраивает как налоговая отдача компании, так и ее дивидендная политика. Республиканский бюджет и муниципалитеты получают значительные средства на развитие.
Существенную долю в республиканской экономике уже занимает нефтегазовая отрасль. Мы развиваем сотрудничество с «Газпромом»; когда начнет работать «Сила Сибири», республика должна стать одним из крупнейших центров газодобычи нашей страны. Это - уже ближайшая перспектива. «Сургутнефтегаз» на Талаканском нефтегазовом месторождении уже вышел на заявленные мощности.
Сегодня мощное развитие получила угольная отрасль, в Нерюнгринском районе реализуются крупнейшие проекты, которые уже создали тысячи современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. В последнее время стабилизировалась конъюнктура на мировом угольном рынке, что тоже вселяет оптимизм и уверенность, что у наших компаний все пойдет по плану. Мы поддерживает тесные отношения с инвесторами и готовы им, в пределах своих региональных компетенций, всячески помогать.
Мы уверены, что республика будет выходить на хорошие рубежи по добыче драгоценных металлов. Золотодобывающая отрасль структурировалась, в нее пришли крупные и понятные игроки, появляются новые.
Конечно, все это - мощная опора для республиканского бюджета, но задача и обязанность правительства республики, как я уже говорил, - активно развивать другие направления, оказывать всяческую поддержку малому и среднему бизнесу: снимать ограничения, создавать правильную нормативно-правовую базу. И конечно, к каждому направлению предпринимательства нужно подходить предметно. Если торговый бизнес развивается линейно, и здесь главное - не мешать, он сам все сделает, то для создания инновационных предприятий нужен венчурный капитал. У нас, кстати, давно создана Якутская венчурная компания, но она, в силу разных причин, работает очень слабо, больше существует на бумаге, и ее вклад в региональную экономику почти не ощутим. Будем менять парадигму ее деятельности. Будем создавать республиканскую лизинговую компанию. И опять же, учитывая опыт наших институтов развития, постараемся сделать ее действенным участником инфраструктуры поддержки бизнеса.
- Айсен Сергеевич, что с проектом строительства моста через реку Лена? Сейчас активно обсуждается мост на Сахалин, вы будете реанимировать якутский проект?
- Мы, конечно, будем ставить этот вопрос перед руководством страны. Но сегодня требуется еще более четкая аргументация его необходимости: насколько он важен нам не только с точки зрения экономики, но и, прежде всего, с точки зрения обеспечения геополитических интересов России. Но на самом деле, вопрос ведь не только в том, чтобы обеспечить его загрузку. Если посмотреть на карту страны, то восток и запад соединены автодорогой, которая не так давно завершена, Трассибом и БАМом, и все эти транспортные артерии находят в узком коридоре на юге. А если посмотреть наверх, то большая часть страны, которая пересечена Леной - не соединена. Якутск с населением 350 тысяч человек плюс промышленные центры вообще полгода никакого транспортного сообщения, кроме воздушного, с другими регионами востока России не имеют. И с точки зрения соединенности запада и востока страны - это крайне негативный геополитический момент.
- У моста - большая история. И инвесторы находились, и все как-то повисало, откладывались уже, казалось бы, принятые решения…
- Если бы не было продолжительных дискуссий по поводу того, строить мост или тоннель, или железнодорожный или совмещенный мост, то мы бы уже видели очертания моста на местности. Было потеряно несколько лет. При этом были уже определены источники финансирования, проект был вписан в транспортную стратегию страны, проведены предметные переговоры с потенциальными инвесторами (такие и сегодня есть). Но случился 2014 год, и деньги понадобились на более важную на тот момент стройку - моста в Крым. Сейчас, я думаю, пора те камни, которые тогда разбросали, собрать и построить.
- Не боитесь, что сахалинский мост опять перебьет ваши планы?
- По сахалинскому мосту нет таких проработок, как у нас, так что это - долгоиграющая история. Чем хорош проект нашего моста: он достаточно глубоко проработан с технической точки зрения, есть компании, заинтересованные участвовать в этом проекте. У российских мостостроителей добавилось опыта в сооружении таких крупных сооружений. Так что, все складывается: мост пора строить.
- И короткий вопрос: когда пригласите на открытие IT-парка?
- В этом году.
- Договорились.
Фото Александра Назарова.
Лариса Ларина
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