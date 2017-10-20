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17 Ноября 2017, 09:15 | Часовой пояс

Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты

Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.

Ее реализация сопряжена с серьезной и обширной работой по совершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

В числе наиболее острых экологических проблем, стоящих перед нашей страной, и вопросы, связанные с вечной мерзлотой, ведь от ее состояния напрямую зависит благополучие значительной части территории России и Якутии в том числе. Стратегией термин «разрушение вечной мерзлоты» отнесен к опасным геокриологическим процессам, которые становятся источником чрезвычайных ситуаций природного характера.

Пунктом 1.4 раздела I «Экологически устойчивое развитие России» резолюции прошедшего VIII Международного форума «Экология» (март, 2017 г.) Министерству природных ресурсов и экологии РФ, субъектам Арктической зоны России рекомендовано инициировать принятие федерального закона «Об охране вечной мерзлоты».

По данным науки, зона вечной мерзлоты, главная составляющая природы Севера, занимает от 55 до 65% всей территории России, или 10,7 млн кв. км. Она охватывает значительную часть Сибири и Дальнего Востока.

В последние два-три десятилетия на природу Севера оказывает сильное влияние глобальное потепление. Мерзлотные ландшафты, ранее исправно служившие человеку, с каждым годом теряют устойчивость. Действия человека, нарушающие правила ведения деятельности на криолитозоне, усугубляют этот процесс. Территории, расположенные в зоне вечной мерзлоты,теряют функциональные свойства и продуктивность, на них стало опасно строить и вести хозяйственную деятельность. Наблюдаются геокриологические процессы с высокой степенью интенсивности, происходит дестабилизация экологической системы.

Сохранение вечной мерзлоты - это поддержка хрупкого баланса в ранимой северной природе, это также защита лесного фонда и сохранение полноводности северных рек.

В наше время образование термокарстовых озер в Центральной Якутии и разрушение больших площадей побережья арктических морей уже может происходить в течение жизни одного поколения. По данным ученых, скорость разрушения береговой линии Северного Ледовитого океана составляет от 2 до 10-15 метров ежегодно.

На территории республики основные площади сельхозземель находятся в пределах криолитозоны. За последние десятилетия из-за потепления климата значительные площади пашен пришли в негодность по причине активизации термокарстового процесса.

В результате интенсивного освоения месторождений полезных ископаемых на Севере произошли существенные изменения во всех компонентах природной среды. Наиболее очевидно они проявились в деградации вечномерзлых грунтов на урбанизированных территориях.

За десятилетия хозяйственной деятельности в районах криолитозоны накоплен опыт сооружения и безопасного использования промышленных и технологических объектов. Однако производственные чрезвычайные ситуации показывают, что проектировщиками учитываются далеко не все случаи реакции вечной мерзлоты в зонах крупных объектов.

Необходимо отметить, что с изменением границ зоны вечной мерзлоты значительно возрастает степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

В этих условиях разработка мер адаптации населения и всей хозяйственной инфраструктуры к изменяющейся природной среде в регионах с вечной мерзлотой жизненно важна и должна стать приоритетной государственной задачей.

Немногие существующие нормативные правовые акты (СНиПы, технические регламенты), устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к хозяйственной деятельности в условиях вечной мерзлоты, морально устарели. До сих пор отсутствуют целевые законодательные акты по изучению, мониторингу, градостроительному, агломерационному, дорожному, промышленному использованию, охране и восстановлению многолетнемерзлых пород.

Набирающие силу негативные криогенные процессы разрушат инфраструктуру северных территорий и обострят социальные и экономические проблемы не только территорий, занятых вечной мерзлотой, но и всей страны, потому что для решения возникшей проблемы потребуются колоссальные средства. Кроме того, необходимо учитывать, что в ближайшее время планируется масштабное промышленное освоение и развитие Арктической зоны РФ.

Использование и охрана вечной мерзлоты заключаются не только в строгом соблюдении правил ведения хозяйственной деятельности, но и в использовании преимуществ, которые она может предоставить. Так, ввиду естественных запасов холода многолетнемерзлые породы являются надежным хранилищем веществ при отрицательных температурах, также способны обеспечить экономичное поддержание отрицательных температур в различных хозяйственных сооружениях.

Следует отметить, что одной из основных задач совершенствования нормативного правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности, обозначенных в Экологической доктрине Республики Саха (Якутия), является регулирование охраны и использования зоны вечной мерзлоты, так как территория Республики Саха (Якутия) почти полностью расположена в зоне вечной мерзлоты.

В рамках реализации Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года рабочей группой парламента Республики Саха (Якутия) разработан проект ФЗ «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты», которым предлагается определить правовые основы госполитики в области охраны и рационального использования вечной мерзлоты.

Основными принципами управления должны стать госрегулирование и мониторинг всех факторов, связанных с деградацией вечной мерзлоты, научная обоснованность и комплексность подхода к сохранению вечной мерзлоты, недопущение необратимых последствий ее деградации.

Предлагается создать федеральный фонд информации о состоянии вечной мерзлоты, ввести проведение государственной экспертизы, государственного мониторинга состояния вечной мерзлоты, предусмотрено распределение в данной области полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Законопроект предлагает ввести государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, и регулярный учет уровня их воздействия. Определен порядок мониторинга, а также механизмы надзора, в частности, государственного и общественного. В законопроекте предложено нормировать воздействие на состояние вечной мерзлоты, а также определить требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на состояние вечномерзлых грунтов. Отражены экономические механизмы, например, плата за воздействие на состояние вечной мерзлоты. Вводится ответственность за нарушение законодательства в области охраны вечной мерзлоты. В случае изменения состояния вечномерзлых грунтов, угрожающего жизни и здоровью людей, предусмотрены мероприятия по защите населения.

Важно уже сейчас принять решение о правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты. Если в очередной раз замолчать эту очевидную проблему, то, по научным прогнозам, примерно к середине XXI столетия от российской вечной мерзлоты останется только пятая часть ее современных площадей.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: Ил Тумэн  год экологии 


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