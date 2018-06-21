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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:22 |
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Сельским территориям Республики Саха запрограммировали устойчивость
Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения в сельской местности. Программа будет способствовать улучшению демографической ситуации на селе, устойчивому функционированию сельхозпроизводства, развитию логистической инфраструктуры АПК, повышению занятости на селе.
Одной из главных задач программы является улучшение жилищных условий селян и развитие социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности, проведение газификации, интернета и так далее. В рамках программы будут строиться современные сельхозобъекты, оптимизируется система производства и сбыта продукции, также будут построены культурные и спортивные объекты.
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