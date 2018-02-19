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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
Темп роста по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах – 127,8%, говорится на сайте Sakha.gov.ru.
По информации Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), основной объем инвестиций обеспечивается проектами нефтегазодобывающей отрасли, на которые приходится более 70% от общей суммы инвестиций. Эффект от реализации крупных инвестпроектов на территории республики приведет к созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части муниципальных и республиканского бюджетов.
Вместе с тем, существенный объем средств привлечен и в социальную сферу. Так, благодаря соглашениям о государственно-частном партнерстве в 2017 году в республике построены 7 детских садов на 1 188 мест, строится – еще 15.
Якутия на протяжении последних лет занимает одно из лидирующих мест среди регионов ДФО по привлечению инвестиций. В конце декабря 2017 года Президент РФ Владимир Путин впервые назвал республику в числе 10 передовых субъектов страны по данному показателю.
За 2013-2017 годы в Республику Саха (Якутия) привлечено около 1,2 триллионов рублей в основной капитал.
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