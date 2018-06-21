|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Июля, 17:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Строительство инфраструктуры ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии начнется летом
«Первым делом будет проводиться строительство линий электропередачи и подстанций и основные работы по планировке площадки. Во второй половине года мы приступим к работам по транспортным коммуникациям, тепло- и водоснабжению, телекоммуникациям», - отметил Валерий Максимов.
Часть резидентов ТОР «Кангалассы» уже закупили оборудование, в ближайшее время они приступят к монтажным работам.
Напомним, что проект ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» был утвержден на подкомиссии Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока года. Во время защиты проекта глава республики Егор БОРИСОВ отметил, что большая часть проектов реализуется малыми инновационными предприятиями - выходцами из республиканского технопарка «Якутия». В список инвесторов ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» уже включено 13 предприятий. Участники проекта нацелены на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью на основе местного сырья. Главное отличие этой ТОР от других создаваемых в регионах Дальнего Востока в том, что этот проект нацелен в первую очередь на внутренний рынок, на импортозамещение.
- В Якутии соберутся интеллектуалы
- Где родился, там и пригодился
- Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
- Марха под депутатским надзором
- Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты
- Якутия "играет" по-крупному
- Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
- В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам
- Миллион цветов для Якутска
- В Якутии распечатают оловоносное месторождение
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.