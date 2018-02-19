|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 20 Марта, 18:01 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Где родился, там и пригодился
В совещании приняли участие народные депутаты, представители министерств и ведомств республики, главы муниципальных районов, представители крупных промышленных предприятий ООО «УК «Колмар», ООО (УК) «Мечел-Майнинг», АО «Полюс холода», студенты технических учебных заведений.
На совещании шла речь о реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2017 года «Об объявлении 2018 года в РС(Я) годом содействия занятости населения», постановления Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 18 декабря 2015 года «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия)». Вопросы трудоустройства местных кадров включены в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года, реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы».
«Освоение природных ресурсов в Якутии имеет особенности, - говорит спикер Ил Тумэн Александр Жирков. - Во-первых, на протяжении нескольких десятилетий промышленность развивается в Западной и Южной Якутии, а районами развития сельского хозяйства традиционно являются центральные и вилюйские группы улусов. Во-вторых, уровень занятого населения в промышленных районах намного выше, чем в других, и в сельской местности наблюдается избыток трудовых ресурсов».
По мнению спикера Ил Тумэна, необходимо продолжить системную работу по привлечению и закреплению местных трудовых ресурсов на промышленных предприятиях.
«Работа идет, промышленные предприятия, которые имеют длительный опыт работы на территории республики, проявляют устойчивую готовность к трудоустройству местных кадров, включая кадры из сельских территорий. Необходимо менять сознание сельской молодежи, ее отношение к работе в промышленности. Молодые люди должны быть нацелены на работу. Обучая специалистов без мотивации, мы получим лишь увеличение оттока кадров с промышленных предприятий», - считает Александр Жирков.
Он заострил внимание на том, что необходимо открывать в сельской местности филиалы профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку рабочих кадров для промышленности, и также отметил необходимость расширения связей между муниципальными районами и промышленными предприятиями в вопросах привлечения местных трудовых ресурсов в промышленность.
Замдиректора по производству ООО «УК «Колмар» Павел АНДРЮЩЕНКО заострил внимание на том, что необходимо сосредоточиться на привлечении мотивированных для работы на промышленных предприятиях местных кадров, что будет способствовать снижению оттока работников. Директор по персоналу Управления по горно-добывающим активам по Якутии ООО (УК) «Мечел-Майнинг» Роман ЩЕГЕЛЬНЯК считает необходимым усилить работу по профориентации, начиная со школы. По словам директора по персоналу и административно-хозяйственным вопросам АО «Полюс Алдан» Андрея УСТИНОВА, необходимо укреплять технологическую базу в профессиональных учебных заведениях и совершенствовать дуальное обучение.
По словам главы Нерюнгринского района Виктора СТАНИЛОВСКОГО, в районе создана специальная комиссия по трудоустройству местных кадров на промышленные предприятия, которая готова оказать поддержку другим муниципальным образованиям в привлечении местных трудовых ресурсов на промышленные предприятия.
По мнению глав сельских районов, простимулировать молодых специалистов могут выплата дополнительной стипендии студентам из непромышленных районов, обучающимся с целью трудоустройства в крупных производственных компаниях, а также предоставление мест учебной практики на предприятиях, выделение квоты муниципальным образованиям, снижение требования к стажу работы для выпускника.
В рамках совещания было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обеспечения трудовыми ресурсами между ООО УК «Колмар» и администрациями Усть-Алданского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Чурапчинского улусов.
Фото предоставлено пресс-службой Ил Тумэн.
Юрий РОГОВ.
- Где родился, там и пригодился
- Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
- Марха под депутатским надзором
- Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты
- Якутия "играет" по-крупному
- Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
- В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам
- Миллион цветов для Якутска
- В Якутии распечатают оловоносное месторождение
- "Дальневосточный гектар": учесть все нюансы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.