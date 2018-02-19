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20 Марта 2018, 16:43 | Часовой пояс

Где родился, там и пригодился

Вопрос привлечения и закрепления местных трудовых ресурсов на промышленных предприятиях республики стал темой выездного совещания под руководством Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра ЖИРКОВА в городе Нерюнгри, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

В совещании приняли участие народные депутаты, представители министерств и ведомств республики, главы муниципальных районов, представители крупных промышленных предприятий ООО «УК «Колмар», ООО (УК) «Мечел-Майнинг», АО «Полюс холода», студенты технических учебных заведений.

 


 

На совещании шла речь о реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2017 года «Об объявлении 2018 года в РС(Я) годом содействия занятости населения», постановления Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 18 декабря 2015 года «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия)». Вопросы трудоустройства местных кадров включены в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года, реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы».

«Освоение природных ресурсов в Якутии имеет особенности, - говорит спикер Ил Тумэн Александр Жирков. - Во-первых, на протяжении нескольких десятилетий промышленность развивается в Западной и Южной Якутии, а районами развития сельского хозяйства традиционно являются центральные и вилюйские группы улусов. Во-вторых, уровень занятого населения в промышленных районах намного выше, чем в других, и в сельской местности наблюдается избыток трудовых ресурсов».

По мнению спикера Ил Тумэна, необходимо продолжить системную работу по привлечению и закреплению местных трудовых ресурсов на промышленных предприятиях.

«Работа идет, промышленные предприятия, которые имеют длительный опыт работы на территории республики, проявляют устойчивую готовность к трудоустройству местных кадров, включая кадры из сельских территорий. Необходимо менять сознание сельской молодежи, ее отношение к работе в промышленности. Молодые люди должны быть нацелены на работу. Обучая специалистов без мотивации, мы получим лишь увеличение оттока кадров с промышленных предприятий», - считает Александр Жирков.

Он заострил внимание на том, что необходимо открывать в сельской местности филиалы профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку рабочих кадров для промышленности, и также отметил необходимость расширения связей между муниципальными районами и промышленными предприятиями в вопросах привлечения местных трудовых ресурсов в промышленность.

Замдиректора по производству ООО «УК «Колмар» Павел АНДРЮЩЕНКО заострил внимание на том, что необходимо сосредоточиться на привлечении мотивированных для работы на промышленных предприятиях местных кадров, что будет способствовать снижению оттока работников. Директор по персоналу Управления по горно-добывающим активам по Якутии ООО (УК) «Мечел-Майнинг» Роман ЩЕГЕЛЬНЯК считает необходимым усилить работу по профориентации, начиная со школы. По словам директора по персоналу и административно-хозяйственным вопросам АО «Полюс Алдан» Андрея УСТИНОВА, необходимо укреплять технологическую базу в профессиональных учебных заведениях и совершенствовать дуальное обучение.

По словам главы Нерюнгринского района Виктора СТАНИЛОВСКОГО, в районе создана специальная комиссия по трудоустройству местных кадров на промышленные предприятия, которая готова оказать поддержку другим муниципальным образованиям в привлечении местных трудовых ресурсов на промышленные предприятия.

По мнению глав сельских районов, простимулировать молодых специалистов могут выплата дополнительной стипендии студентам из непромышленных районов, обучающимся с целью трудоустройства в крупных производственных компаниях, а также предоставление мест учебной практики на предприятиях, выделение квоты муниципальным образованиям, снижение требования к стажу работы для выпускника.

В рамках совещания было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обеспечения трудовыми ресурсами между ООО УК «Колмар» и администрациями Усть-Алданского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Чурапчинского улусов.

Фото предоставлено пресс-службой Ил Тумэн.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год. 

Теги: Ил Тумэн 


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