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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:52 |
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В Якутии мост через Лену может обрести китайского инвестора
«Для нас больше всего интерес представляет участие финансовых институтов КНР в дорожном строительстве и возможность их привлечения к государственно-частному партнерству. Вот совсем недавно было поручение дополнительное. Если вы помните, проект строительства моста через реку Лену в Якутии был отложен. Китайские компании проявили к этому проекту интерес. И мы на сегодняшний момент возобновили переговоры по этому проекту», - сказал Старовойт.
Он также отметил, что «регионы Сибири и Дальнего Востока, по понятным причинам, наибольший интерес представляют» для инвесторов из Китая. Однако этим интересы китайского бизнеса не ограничиваются. Сотрудничество с китайскими инвесторами в сфере дорожного строительства он охарактеризовал в последний год как «очень плотное».
В ноябре 2012 года власти Якутии и Минтранс России договорились о строительстве автомобильного моста через Лену, включив его в число основных проектов на предстоящую перспективу. Но в декабре прошлого года руководство страны поручило перенести строительство моста на период после 2020 года. Подписание концессионного соглашения не состоялось в связи с ростом политических и экономических рисков, сложной ситуацией на финансовых рынках, в том числе рынках привлечения долгового капитала, передает РИА «Новости».
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.
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