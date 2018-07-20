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Ольга Макиенко, зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): "Сила Сибири" - проект с социальной направленностью
О том, что означает для республики реализация данного проекта, какие дивиденды он принесет территории, в интервью «ДК» рассказала заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольга МАКИЕНКО.
- Ольга Валерьевна, 1 сентября 2014 года в городе Якутске состоялась торжественная церемония укладки первого звена газопровода «Сила Сибири». Что, на ваш взгляд, даст реализация этого проекта республике?
- Это не рядовое событие, в настоящее время в мире подобные проекты просто не реализуются, и, как показывает анализ, в ближайшее время это не предвидится. Данный проект является лидером по осваиваемым средствам, по протяженности, по планируемым объемам поставок, по сумме самого контракта. Наша же задача на сегодня - не только продолжать осваивать те природные богатства, которые сосредоточены на территории Сибири и в Якутии в частности, но и делать так, чтобы процесс освоения имел обратную сторону. Чтобы в процессе освоения развивалась инфраструктура, жизнь региона менялась в лучшую сторону и это выражалось бы не только в росте зарплат и социальных пособий, но и в улучшении общей атмосферы, развитии производства, инфраструктуры.
Строительство газопровода «Сила Сибири» рассчитано на несколько лет и влечет за собой не только вышеперечисленные дивиденды. Параллельно создается инфраструктура, строятся подъездные пути, дороги, мосты, переходы, проводятся линии электропередачи, и так далее.
Что немаловажно - строительство газопровода позволит, кроме экспорта российского газа на внешний рынок, осуществлять газификацию внутри страны, газифицировать населенные пункты на территории Сибири и Дальнего Востока. После завершения работ 70% жителей республики получат доступ к газу. Это проект - газотранспортная система для иркутского и якутского центров газодобычи.
- На реализацию проекта планируется направить 770 млрд рублей. Какая часть этих средств останется в республике?
- 280 млрд рублей будет освоено на территории Саха (Якутии). Подтверждением могут служить слова главы государства Владимира Путина: «Это даст нам возможность подтолкнуть развитие в этом регионе, да и во всей стране, машиностроения, металлургической, трубной, химической промышленности. Это огромные капиталовложения, создание новых рабочих мест и высокотехнологичных производств».
Я убеждена, что параллельно не стоит забывать и о развитии социальной сферы. Само по себе развитие территории, развитие производства служит развитию социальной составляющей. Однако это очень тонкая материя, которая требует пристального внимания со стороны законодательной, исполнительной власти. Для того чтобы развивалась социальная сфера, необходимо ее регулировать. Крупный бизнес заинтересован прежде всего в получении прибыли, и социальная составляющая интересует его в последнюю очередь. Именно поэтому республиканские власти, президент Якутии, руководство якутского парламента уделяет повышенное внимание не только экономическому развитию республики, но и социальным вопросам. Мы и в дальнейшем будем следовать этому принципу нашей работы, развивать социальную сферу, стимулировать промышленников вкладывать в нее средства, с тем чтобы от реализации крупных проектов на территории республики, Дальнего Востока могли получить выгоду все слои населения, каждый житель региона.
- Один из главных вопросов наверняка обеспечение проекта квалифицированными кадрами?
- Никакой проект, ни при каком финансировании и желании инвесторов не будет реализован без соответствующего кадрового обеспечения. Тут возникает вопрос: где взять эти кадры? Наш регион - малонаселенный. Дефицит кадров в последнее время ощущается, об этом говорят руководители промышленных предприятий, которые работают в настоящее время у нас в республике. При этом конкуренция на этом рынке достаточно жесткая.
Собственник должен просчитать заранее, какие расходы на кадры он планирует заложить в свои затраты. Это должно лежать в основе любого нового проекта. Исходя из этого, я полагаю, что именно кадровая политика может выступить в качестве объединяющего фактора, стать тем самым базовым принципом, на основе которого можно будет говорить о развитии Дальнего Востока и Забайкалья.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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