|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Инвесторам в Якутии гарантируют льготы
«Компании, реализующие инвестпроект, должны иметь обязательную госрегистрацию на территории Якутии, а проекты должны быть включены в программу социально-экономического развития муниципального района, на территории которого они будут осуществляться», - пояснил министр экономики Республики Саха (Якутия) Валерий МАКСИМОВ. Согласно законопроекту, инвесторы будут работать по пониженной налоговой ставке на прибыль. В течение первых пяти лет налог на прибыль будет нулевой, в течение последующих 5-10 лет он составит 10% вместо нынешних 20%.
Кроме того, введены пониженные коэффициенты на НДПИ для региональных проектов в сфере добычи ряда полезных ископаемых.
Но при этом эти льготы не касаются добычи нефти, газа и газового конденсата и их транспортировки. Как уточнил Максимов, для этих природных ресурсов приняты другие решения на федеральном уровне в части НДПИ и экспортных пошлин.
Также законопроектом установлены пороги капитальных вложений и сроки их осуществления в соответствии с инвестпроектами - не менее 50 млн рублей в течение первых трех лет и менее 500 млн рублей - до 5 лет.
Как пояснил Максимов, реализация данного законопроекта позволит стимулировать инвестиционную деятельность на территории Якутии, направленную на выпуск товаров.
К таким проектам могут быть отнесены инвестпроекты, касающиеся разработки Инаглинского, Томторского месторождений.
- В Якутии соберутся интеллектуалы
- Где родился, там и пригодился
- Якутия в 2017 году привлекла рекордный объем инвестиций
- Марха под депутатским надзором
- Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты
- Якутия "играет" по-крупному
- Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
- В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам
- Миллион цветов для Якутска
- В Якутии распечатают оловоносное месторождение
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.