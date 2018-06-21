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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Мая 2013, 19:39 | Часовой пояс
На юге Якутии заработал новый аэропорт
В Ленском районе Якутии открылся аэропорт "Талакан". В комплекс объектов аэропорта входят: взлетно-посадочная полоса, перрон со стоянками на пять самолетов и десять вертолетов, а также склад для хранения авиатоплива. Служебно-пассажирское здание рассчитано на пропуск 200 пассажиров в час.
Аэропорт построила компания «Сургутнефтегаз», владеющая 27 лицензиями на добычу полезных ископаемых на территории Якутии, с целью оптимизировать грузоперевозки и процесс доставки рабочего персонала на месторождения. Ранее вахтовики, число которых достигает 6,5 тыс. человек, доставлялись из Сургута в город Мирный на самолетах, а оттуда пересаживались на вертолеты, чтобы долететь до места работы.
Теги: аэропорт Сургутнефтегаз
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