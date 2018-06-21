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Вторник| 03 Июля, 21:05 |
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Парламент Республики Саха (Якутия) одобрил приватизацию 7% акций "АЛРОСА"
Якутия может получить за свой 7%-ный пакет акций «АЛРОСа» около 16,5 млрд рублей, такова стоимость пакета по результатам торгов на Московской бирже. Наиболее удачным временем для приватизации акций министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева назвала осень 2013 года.
С 2010 года проводится активная государственная политика по приватизации государственных активов.
В Якутии надеются, что это позволит реализовать задачи и мероприятия инвестиционной стратегии Якутии на период до 2016 года и основных направлений до 2030 года. Так, предполагается обеспечить направление средств, полученных от приватизации акций, на финансирование расходов, связанных с решением проблемы ветхого и аварийного жилья, а также на строительство социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры республики.
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