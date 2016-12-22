|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Миллион цветов для Якутска
Гость «Дальневосточный капитал» - мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ.
- Айсен Сергеевич, в прошлом году Якутск занял 20-е место в рейтинге устойчивого развития, подготовленном аналитическим центром правительства РФ. Что стоит за этим престижным результатом?
- Подобные серьезные рейтинги оценивают конкурентоспособность городов, анализируя множество факторов: занятость населения, обеспеченность социальной инфраструктурой, увеличение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса, количество вводимого жилья и соцобъектов, объем привлечения инвестиций - а это и есть приоритеты нашей работы.
Устойчивое развитие - это процесс, который мы стремимся сделать непрерывным. Не конечная точка, про которую можно сказать: «Ура, мы достигли устойчивого развития!», а некий потенциал, который надо раскрыть. Прежде всего город - это люди. В 2014 году ВШЭ проводила исследование человеческого потенциала российских городов. По этому показателю Якутск попал в число пятнадцати лучших в стране, заняв 3-е место среди городов численностью населения от 250 до 500 тысяч. Благодаря федеральному университету и другим учебным заведениям, у нас колоссальное количество молодежи. По среднему возрасту населения - 30 лет - мы в пятерке самых молодых городов России, и это тоже огромный плюс.
Якутск - это культурный, научный, образовательный, а с недавних пор и инновационный центр огромной территории, важнейшая из функций которого - транслировать передовые технологии. Здесь работают уникальные научные институты мерзлотоведения, мамонта, физтех проблем Севера, геологии алмаза. Кроме нас высотных зданий на вечной мерзлоте не строит никто в мире. Мы генерируем идеи и технологии, применимые к северу, транслируя их не только на Республику Саха, но, по сути, на всю Арктику.
- В какой приоритетности вы выстраиваете эти факторы, обеспечивающие устойчивое развитие? И какая роль в этом отводится самим горожанам?
- Основой, на мой взгляд, является формирование здоровой городской среды - комфортной, безопасной, максимально снижающей экологическую нагрузку на нашу хрупкую северную природу. Мы должны создать запас прочности для жизни будущих поколений северного мегаполиса.
В экономическом развитии основой может стать высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью и низкими затратами на логистику, к примеру IT-отрасль. В Якутске работает около сорока IT-компаний, и среди них есть очень успешные. Компания братьев Ушницких MyTona - разработчик мобильных игр: ребята живут и работают в родном городе, продавая игры на западный рынок. Трудоустраивают молодежь, главным образом выпускников Института математики и информатики СВФУ, платят налоги. Зарплаты в компании на уровне московских, помогают своим сотрудникам с ипотекой, тем самым стимулируя строительный рынок. Другой пример - группа компаний «Синет», успешно внедряющая приложение «Индрайвер» в городах России и Казахстана.
У истоков многих проектов, меняющих экономику Якутска, стоит Технопарк «Якутия». Он создан в декабре 2011 года и способствовал, можно сказать, «тектоническому сдвигу» в производственном функционале Якутска. Сейчас мы развиваем сеть школьных технопарков. Тем самым мы готовим высококвалифицированные кадры, которые будут востребованы в экономике города в недалеком будущем.
Горожане - хозяева города, и этим все сказано. Когда люди видят, что наша общая цель - повышение качества жизни в городе, возникает синергия. Только поэтому стали возможны такие проекты, как возведение мемориала «Солдат Туймаады» в год 70-летия Победы: субсидия из городского бюджета покрыла лишь половину расходов, остальное собрали горожане, общественные объединения, предприятия и организации. Третий год успешно работает «Народный бюджет» - софинансирование инициатив горожан, уже реализовано около ста проектов, от организации фестивалей и выставок до обустройства скверов и детских площадок. С 2014 года начали устанавливать теплые автобусные остановки - город выделяет земельные участки и подводит коммуникации, все остальное берет на себя бизнес. И таких примеров у меня еще много.
- Вы объявили 2016 год для Якутска Годом труда. Эта же тема станет центральной на площадке конференции «Города и люди». Как-то это звучит по-советски, что ли. Не боитесь уйти с этой темой в пафос?
- Не боюсь. Это четвертый год, который я встречаю на посту мэра Якутска, и его лозунг логически вытекает из девизов предыдущих лет. В Год благоустройства мы сумели сплотиться в заботе о нашем общем доме, в последующих годах, прошедших под эгидами Народной инициативы и Народной солидарности, горожане стали активно выдвигать полезные инициативы, мы научились слушать и поддерживать друг друга, действовать солидарно в интересах всего города. А труд - это основа всего. В конце концов, это то, что делает нас людьми и придает нашей жизни смысл.
На конференции нам нужно найти местные решения для устойчивого развития, определить функции нашего города в развитии Дальнего Востока, Северо-Востока Евразии, АТР.
- Как удается соединить «старое» и «новое», насколько идеи индустриального парка «Кангалассы» уже вписались в матрицу ТОР? Ждете ли здесь каких-то прорывных идей?
- В последнее время мы говорим о Стратегии-2030 на уровне страны, Дальневосточного региона, республики. Город Якутск в 2013 году разработал Стратегию-2032 - горизонтом мы выбрали год 400-летия нашей столицы. Как я уже говорил, в экономическом развитии мы сделали ставку на высокопроизводительные отрасли. Это могут быть не только IT-технологии, но и биотехнологии, и алмазогранильное и ювелирное производство, имеющие в Якутии давние традиции. Сельское хозяйство - тоже «старое», традиционное занятие. Мы заново развиваем агропояс, бывший вокруг Якутска в советское время, - но, опять же, с учетом новых технологий, как, например, проект круглогодичного тепличного комплекса, строящийся в сотрудничестве с «Хоккайдо Корпорейтед».
Город должен расти в сторону агломерации, и у каждого пригорода - а их у Якутска семь - должна быть определенная функция, вокруг которой строится благополучие его жителей. Этот комплексный подход и привел нас к идее создания индустриального парка «Кангалассы». И оказалось, что она вполне вписывается, как вы говорите, в матрицу ТОР, запустив новый виток инвестиционного интереса. Сегодня мини-заводы уже готовятся выйти на этап выпуска первой продукции. Например, «Бигэ» выпускает уникальную морозоустойчивую краску по собственной технологии. Это абсолютно новый продукт, который ребята разработали еще будучи резидентами технопарка, а сейчас готовятся выйти на большие производственные объемы.
- В этом году Якутск вновь выступает спортивной столицей для игр «Дети Азии». Учитывая кризисные времена, не слишком ли много тратится Якутия на общественные мероприятия?
- Кризисы приходят и уходят, а игры, проходящие в Якутске раз в четыре года, дают нам огромный толчок к развитию. Якутск занимает первое место на Дальнем Востоке по обеспеченности спортивными сооружениями. В этом году к нам приедут делегации около сорока стран. Это всплеск интереса к городу на международном уровне, возможные будущие инвестиции. В совсем сухом остатке - это благоустройство, дороги, фасады, озеленение. В этом году мы с горожанами решили взять планку в миллион цветов. Для сравнения, к играм, проходившим в 2012 году, было высажено 200 тысяч цветов. В прошлом году - 600 тысяч, и это был небывалый рекорд. В акцию активно включились дети, которые еще в марте начали выращивать дома и в школьных классах цветочную рассаду, а сейчас уже начинают высаживать цветы на своих пришкольных участках. Предприниматели одного из округов готовятся высадить аллею в 10 тысяч цветов. И так - по всему городу. Игры пройдут, а цветы останутся радовать глаза горожан до конца лета. Миллионный цветок, кстати, планируем торжественно высадить вместе с участниками конференции.
- Кого ждете на конференцию «Города и люди», на какие новые знания и идеи рассчитываете? Чем сами готовитесь порадовать, а может быть, удивить гостей?
- Якутск сам по себе удивляет. Это самый крупный город на вечной мерзлоте, с рекордной годовой амплитудой температур в мире. Центр огромной территории в три миллиона квадратных километров. Самый старинный город на всем Севере Азии и в то же время один из пяти самых молодых по среднему возрасту крупных городов России. Кроме того, здесь сложилась самобытная, присущая исключительно Якутску, культурная среда - многоликая, толерантная и открытая. Она веками складывалась представителями более 120 народов, проживающих в городе. Именно поэтому Якутск признан культурной столицей Арктики, центром изучения и возрождения культур народов, проживающих в мире вокруг Северного полюса. Гости конференции обязательно побывают на нашем празднике Ысыах Туймаады, где представлена вся древняя культура народа Саха. Он проходит по канонам, сохраненным многими поколениями.
На конференции мы рассчитываем обсудить проблематику и перспективы жизнеустойчивости северных городов. В настоящее время разработку глобальных стандартов жизнеспособности городов, которые могут быть применены к любому городу мира, с учетом уникальных особенностей каждого города, ведет ООН-Хабитат. Программа профилирования жизнеспособности городов ООН-Хабитат была запущена в 2014 году, сейчас для включения в нее отобрано 60 городов по всему миру. От России вступить в программу предложено двум городам - Санкт-Петербургу и Якутску, как самому экстремальному городу в мире. Этой осенью я приглашен на конференцию ООН-Хабитат в Кито, где будет обсуждаться развитие городов до 2050 года, и хочу представить там тезисы, которые мы выработаем по итогам нашей конференции. Хочу, чтобы развитие северных городов появилось в этой программе отдельной строкой.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
- Якутия "играет" по-крупному
- Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
- В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам
- Миллион цветов для Якутска
- В Якутии распечатают оловоносное месторождение
- "Дальневосточный гектар": учесть все нюансы
- В Якутии ищут проектировщика и инвестора для моста через Лену
- В Якутии стартовал ежегодный Республиканский зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии"
- В Республике Саха открылась Декада Олонхо
- Председатель Национального комитета по организации и проведению Десятилетия Олонхо Александр Жирков открыл Декаду Олонхо в республике
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.