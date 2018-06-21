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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Ноября 2014, 17:10 | Часовой пояс
АК "Транснефть" начала расширение ВСТО
АК "Транснефть" приступила к расширению мощности первой очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1). Компания начала заполнение нефтью трех нефтеперекачивающих станций, расположенных на территории Якутии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Необходимый объем нефти для заполнения НПС №11, 15 и 19 составляет более 4 тыс. куб м», - говорится в сообщении. По завершении заполнения станций будет проведено комплексное опробование работы основного и вспомогательного оборудования объектов.
Кроме того, в октябре «Транснефть» начала работы по расширению второй очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО-2). По итогам 2014 года ожидающиеся объемы поставок сырья в конечную точку трубопровода - порт Козьмино - составят около 24,5 млн тонн.
Теги: Транснефть
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