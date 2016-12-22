|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:44 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутия "играет" по-крупному
Правительством Якутии на площадке ВЭФ было презентовано 17 проектов, четыре инициированы компанией «АЛРОСА», а комплексный проект по созданию территории опережающего развития в Южной Якутии представила «Корпорация развития Южной Якутии».
Пять якутских проектов были представлены в формате питч-сессий. Потенциальным инвесторам презентованы: проект по созданию Парка высоких технологий (IT-Парк), Тарынский комплексный проект по освоению месторождений золота, проекты по строительству моста через реку Лену в районе города Якутска, по геологическому изучению и промышленному освоению Западно-Анабарского лицензионного участка, по переработке углеводородов в г. Алдане.
Все они вписаны в стратегические планы развития территории, и их реализация важна для региональной экономики не сама по себе - они будут способствовать комплексному освоению богатых территорий Якутии, работать на улучшение жизни северян.
Еще одна значимая деталь: для многих якутских компаний важны зарубежные рынки сбыта, что во многом определяло план работы делегации Якутии, а в нее помимо руководства региона вошли представители десятков компаний. И эта сплоченная команда давала ясные посылы потенциальным инвесторам: в республике выстроена система делового взаимодействия власти и бизнеса. Интересы организаторов производств в регионе готовы не просто учитывать, но и поддерживать на самом высоком уровне.
Вагонетка пошла на восток
Смотревшие друг на друга выставочные павильоны компаний «Колмар» и «АЛРОСА» были настоящим центром притяжения для участников ВЭФ. Обе компании - флагманы в своих отраслях. Глава республики Егор БОРИСОВ и генеральный директор компании «Колмар» Сергей ЦИВИЛЕВ, произнеся торжественные речи, собственноручно отправили символическую вагонетку с жирным угольным концентратом в направлении Японии. Такая афористичная сценка, по существу, характеризовала неразрывную связь бизнеса и правительства Якутии, которые вместе, пройдя через многочисленные преграды, сдвинули один из крупнейших в угольной отрасли проект с мертвой точки.
Как признался генеральный директор компании, развитие уникального потенциала Южной Якутии невозможно без поддержки государства и правительства региона:
- Благодарен Егору Афанасьевичу, который вместе со мной ходил по многим кабинетам, чтобы начали работать механизмы государственно-частного партнерства, поддержки приоритетных инвестиционных проектов, которые предложило сегодня Минвостокразвития. Это результат наших совместных действий. Мы развиваемся темпами, которые вызывают удивление у многих, кто с нами работает.
Собственно, сегодня на базе компании проходят апробацию государственные инструменты финансовой поддержки и ГЧП. В частности, речь идет о строительстве ГОК «Инаглинский», здесь за счет федерального бюджета построены железнодорожная ветка и высоковольтная линия электропередачи с подстанцией. Со своей стороны, компания ввела в эксплуатацию обогатительную фабрику «Инаглинская-1», которая способна перерабатывать до 2 млн тонн угля в год. Запускается строительство «Инаглинской-2», проектируется фабрика «Инаглинская-3», мощность каждой - до 6 млн тонн угля в год. Они будут сданы в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года. Это позволит компании полностью перейти на производство и продажу коксующихся углей в виде концентрата на зарубежные рынки.
«Колмар» - один из участников проекта комплексного развития Южной Якутии, на реализацию которого уже направлено более 24,8 млрд рублей. Подготовлены проекты строительства транспортной и электросетевой инфраструктуры, Канкунской ГЭС. Сегодня республика ставит вопрос о создании ТОР «Южная Якутия».
Владивосток заблестает бриллиантами
Уникальный алмазный кластер, который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли, - «Евразийский алмазный центр» - будет создан на территории Свободного порта Владивосток. Его презентация, прошедшая в павильоне АЛРОСА, собрала наибольшее количество иностранных гостей. Интерес к проекту, кстати, был подогрет прошедшим накануне ВЭФ аукционом по продаже необработанного алмазного сырья и бриллиантов, где торговались 19 алмазов специальных размеров от 14 до 402 карат. Цена самого дорогого из них достигла $3 млн 50 тыс. А некоторые лоты были проданы с двукратным превышением начальной цены. И как сказал президент АЛРОСА Андрей ЖАРКОВ, в аукционе на покупку алмазов участвовало 27 компаний из Китая, Индии, Бельгии, США, России. Как планируют в компании, создание «Евразийского алмазного центра» позволит АЛРОСА «как минимум удвоить, а то и утроить реализацию в эти страны».
Сам алмазный центр разместился на площадке старого аэропорта Владивосток. В алмазный кластер войдут компании по добыче и продаже алмазного сырья, производители бриллиантов и ювелирных изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые компании, специализированные перевозчики, а также государственные структуры: специализированный таможенный пост и государственный контроль.
Как сообщил Андрей Жарков, уже достигнуты договоренности с первым партнером, индийской компанией. Контракт на $25 млн подписан в рамках форума.
В расчете на взаимность
Продвижению в АТР и привлечению иностранных инвестиций будут способствовать многочисленные встречи главы республики и с представителями иностранных компаний. Один из крупнейших проектов, который Якутия презентовала совместно с Министерством транспорта РФ, - строительство мостового перехода через реку Лену на условиях концессии. Проект уже прошел многочисленные стадии переговоров и согласования позиций. В этот раз о проекте шел разговор на встрече главы республики с вице-президентом Power Construction Limited Люй Люшанем и заместителем директора департамента Евразии Sinohydro Corporation Limited Чэн Шицзюнем.
Эмоциональной и по деловому плодотворной была встреча главы республики с губернатором префектуры Хоккайдо (Япония) Харуми Такахаси. Пригласив коллегу побывать в Якутии, Егор Борисов отметил, что партнерство между Якутией и Японией имеет глубокие корни. И это сотрудничество должно развиваться. В частности, речь шла о перспективах развития сельского хозяйства на территориях обеих сторон, увеличении туристического потока. Глава республики предложил рассмотреть возможность совместной реализации инвестиционного проекта «Город умного земледелия в муниципальном районе «Хангаласский улус», участия японских партнеров в строительстве санаторно-курортного комплекса в Республике Саха (Якутия). Эти договоренности были закреплены в меморандуме, подписанном правительством РС(Я) и компанией «Хоккайдо Корпорейшен Ко Лтд».
Поддержать совместные проекты должно сотрудничество в банковской сфере, чему будет способствовать соглашение, заключенное между двумя региональными финансовыми институтами АКБ «Алмазэргиэнбанк» и АО «Хоккайдо Банк, Лтд».
Туризм по «кольцу»
Как сказал в интервью «Дальневосточному капиталу» министр по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я) Владимир ВАСИЛЬЕВ, сегодня Якутию уже многие хорошо знают. Это ощущалось в ходе тех многочисленных встреч, которые провела на ВЭФ якутская делегация, ее ставят в пример, как территорию, где сформирована слаженная система поддержки крупных проектов и малого бизнеса.
Многому можно поучиться у этого бескрайнего региона и в умении продвигать туристический потенциал. На ВЭФ министерство по делам предпринимательства и развития туризма Якутии представило два проекта в этой сфере - «Северная мозаика» и туристско-рекреационный кластер «Орто Дойду».
- Речь идет о поиске прямого инвестора для финансирования этих проектов, которые уже практически реализуются. Это позволит увеличить турпоток в республику. Ежегодно наш регион посещают около 10 тысяч туристов. В основном это событийный туризм, уже известные проекты - национальный праздник Ысыах, фестиваль «Зима начинается с Якутии», «Бриллиантовая неделя», «Полюс холода», - рассказывает Владимир Васильев.
Туристический комплекс «Северная мозаика» строится в 30 километрах от столицы республики. На создание инфраструктуры для него потребуется 2,5 млрд рублей.
Якутия стала одной из сторон соглашения по созданию единого туристического проекта «Восточное кольцо России». Собственно, этот проект выношен именно Якутией, ее упорством и личным примером.
Экология для жизни
В серии соглашений, направленных на социально-экономическое развитие республики, значимое место занимает тема экологии. Ей, считают в Якутии, необходимо уделять приоритетное внимание, если мы хотим оставить потомкам не только промышленно развитую, но благоприятную для жизни территорию, сохранить для них то биоразнообразие, которым наградила регион природа, чистоту воды, земли, воздуха.
2017 год объявлен в России Годом экологии. И чтобы одинаково понимать важность темы, правительство Якутии на ВЭФ заключило соглашение о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и акционерной компанией «АЛРОСА» - о проведении целого ряда значимых для этой сферы мероприятий. И рассчитывает, что в решение актуальных экологических проблем будут активно вовлечены и остальные крупные предприятия, действующие на территории Якутии.
В общей сложности Якутия представила на ВЭФ 22 проекта на сумму свыше 700 млрд рублей. По информации первого вице-премьера - министра экономики Алексея СТРУЧКОВА, подписано 15 соглашений на 325 млрд рублей. Представители республики выступили на 21 сессии форума. И особая гордость: «визитка» Якутии на «Улице Дальнего Востока» заняла первое место.
Лариса ЛАРИНА.
- Якутия "играет" по-крупному
- Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
- В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам
- Миллион цветов для Якутска
- В Якутии распечатают оловоносное месторождение
- "Дальневосточный гектар": учесть все нюансы
- В Якутии ищут проектировщика и инвестора для моста через Лену
- В Якутии стартовал ежегодный Республиканский зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии"
- В Республике Саха открылась Декада Олонхо
- Председатель Национального комитета по организации и проведению Десятилетия Олонхо Александр Жирков открыл Декаду Олонхо в республике
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.