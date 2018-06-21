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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:40 |
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Валерий МАКСИМОВ, министр по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я): Арктика - это философия жизни
Но и этого недостаточно: Арктика - это территория, где проживают и ведут хозяйственную деятельность десяток стран, имеющих свое видение и планы на развитие региона и использование его богатств. В этом смысле Россия должна действовать в тесном союзе с северным сообществом, отстаивая свои интересы. В этом году Республика Саха (Якутия) председательствует в международной неправительственной организации серверных регионов «Северный Форум», где на международном уровне обсуждаются проблемы и принимаются решения относительно жизни коренного населения арктических регионов. В рамках этой международной структуры якутяне инициировали ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни арктического населения.
Гость «Дальневосточного капитала» - министр по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я) Валерий МАКСИМОВ.
- Валерий Иванович, что такое Арктика для Якутии? Это понятие можно измерить?
- Для Якутии Арктика - это прежде всего философия жизни коренного населения, к которому я тоже отношусь, это и образ жизни, сформированный на северных территориях столетиями. Народная мудрость - это и есть для нас Арктика. Говоря о коренном населении, я имею в виду все многообразие национальностей, не только якутов или эвенов, к примеру, но и русских, украинцев и так далее - всех, кто связывает свою судьбу с эти регионом и нуждается в улучшении качества жизни.
Это и регион с экстремальными природно-климатическими условиями проживания и ведения хозяйственной деятельности, где промышленное освоение имеет очаговый характер. Где жизнь и организация производств определяются огромными расстояниями и зависимостью от северного завоза. Это территория с очень ранимой природой, которая десятилетиями лечит раны, нанесенные человеком. Но это и регион с богатыми природными ресурсами, очень перспективным шельфом, большими транспортными возможностями Северного морского пути.
И сегодня, когда в этом регионе расширяется хозяйственная деятельность, есть серьезные предпосылки для его экономического развития. Они декларированы руководством страны - в 2013 году утверждена Стратегия развития арктической зоны РФ до 2020 года. Есть интересы международного сообщества, бизнес-интересы ряда стран к освоению шельфа, развитию северных морских перевозок. Возникают проблемы, общие для всех, к примеру связанные с потеплением климата и т. д. Так что Год Арктики объявлен обоснованно и своевременно.
Досье «Дальневосточного капитала»: Площадь Арктики составляет почти 40 млн кв. км, или около 8% поверхности Земли. Население этой территории составляет всего 4 млн человек, почти половина которых живет в РФ. Декларация о создании Арктического совета была подписана 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) представителями восьми арктических государств: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Международная неправительственная организация северных регионов «Северный Форум» была учреждена в ноябре 1991 года. Имеет статус наблюдателя в Арктическом совете.
- Можно ли что-то сделать за год? Какие задачи-минимум должны быть решены?
- В республике пройдет множество мероприятий гуманитарного характера, в том числе международного уровня. Нам важно в течение этого года выработать четкие планы развития арктической зоны республики, куда входят 13 улусов. Базовым документом станет Программа социально-экономического развития зоны Арктики до 2017 года, которая по поручению президента РС(Я) должна быть подготовлена уже к 1 июля и внесена на утверждение правительства. Сегодня у каждого улуса уже есть свои программы развития, они должны быть увязаны в единый документ, что позволит вести целенаправленную инвестиционную политику в отношении этого региона.
Необходимо задуматься и над долгосрочной стратегией развития арктической зоны Якутии и внести предложения в правительство РФ. Временной горизонт, за который нам надо заглянуть, не менее 20 лет. Мы все понимаем, что, к примеру, шельфовые месторождения, где сегодня идут разведочные работы, будут вводиться в хозяйственный оборот в течение длительного периода. Мы уже сегодня должны сформулировать базовые условия освоения этих богатств, и не только на уровне региона или России, но и международном.
К теме развития Арктики расширяется интерес всего международного сообщества, и нам бы хотелось, чтобы наше мнение учитывалось мировым арктическим сообществом при принятии решений. Нередко мы пытаемся принимать какие-то решения уже после того, как они согласованы на глобальном уровне. В этом случае мы уже не можем влиять на процессы, которые происходят в мировом арктическом пространстве, при этом не будут учитываться и интересы наших людей, которые живут на этих территориях. Сегодня многие решения даже на международном уровне в отношении арктических регионов пока не приняты, и нам еще не поздно активно подключаться к этому процессу. Соответственно, проголосовав, Россия должна брать их за основу при формировании государственной политики в Арктике, принятии законов и подзаконных актов.
В этом плане мы продолжим активно работать по двум проектам, которые инициировала Республика Саха (Якутия), - это «Человек в Арктике» и «Международная арктическая школа». Мы их продвигаем по линии «Северного форума» и Арктического совета. В этом году мы хотим вовлечь в союзники рабочую группу по устойчивому развитию в Арктике (SDWG). Основная цель проекта «Человек в Арктике» - выработать механизм оценки качества жизни в этом регионе и предложить пути его повышения.
- О чем конкретно идет речь? Какие базовые параметры будут определять качество жизни на Севере?
- Для оценки качества жизни рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию (SDWG) сегодня разрабатываются арктические социальные индикаторы. При этом эксперты исходят не только из базовых критериев индекса человеческого развития, таких как материальное благосостояние, образование, здоровье и демография.
По их мнению, в арктическом регионе необходимо учитывать дополнительные детерминанты качества жизни, сформулированные как «власть над судьбой - определение своего жизненного пути», «культурная целостность - принадлежность к жизнеспособной местной культуре», «контакт с природой - тесное взаимодействие с окружающей средой».
Проект «Человек в Арктике» предполагает комплексное изучение опыта и современного состояния человеческой жизнедеятельности в специфических региональных условиях Севера с применением арктических социальных индикаторов. Главной задачей проекта является выявление и определение основных тенденций социально-экономического и этнокультурного развития, разработка рекомендаций по повышению качества жизни населения в Арктике.
- То есть создается некая система координат?
- Это условия и для компаний, и для власти, и для людей, живущих на Севере.
- А не натягивает ли на себя республика определенные дополнительные обязательства для бюджета?
- Это проект Российской Федерации, который был рассмотрен на Генеральной ассамблее «Северного Форума», где принимал участие министр регионального развития РФ И. СЛЮНЯЕВ. Минрегион выступает представителем государства в этом проекте. Якутия - лишь координатор.
- Кто является стратегическим партнером в этом проекте?
- Из российских регионов - это члены «Северного Форума»: Чукотка, Камчатка, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий национальные округа, Мурманская область. Мы постоянно взаимодействуем с федеральными структурами: Минрегионразвития и Министерством иностранных дел. Но заинтересованность проявляют и иностранные партнеры.
- В России существует некая мода - проводить «Года». Насколько такая практика себя оправдывает, нет ли здесь кампанейщины?
- Это движение консолидирует общество на решение конкретных задач, концентрирует ресурсы, и не только материальные, но и гуманитарные, социальные. В прошлом году мы проводили Год села, его окончание вовсе не значит, что внимание к отрасли и сельским жителям после его завершения ослаблено. Просто за год мы сформировали политику и создали определенную систему поддержки агропромышленного комплекса и сельского населения.
По Артике все будет именно так: консолидация усилий бюджета, предприятий, населения. Далеко не все вопросы мы сможем решить, но стратегическое представление у нас появится - как будут развиваться экономика, вводиться в хозяйственный оборот ресурсы (золото, нефть и др.), какое влияние на жизнь Севера окажет развитие СМП и т. д.
- Все так, только на Севере пока что то там рвется, то - в другом месте…
- Вопрос модернизации объектов жизнеобеспечения населенных пунктов арктических улусов, транспортной и энергетической инфраструктуры - один из самых главных на ближайшие годы. Проблем много, и они возникли даже не вчера. Есть ряд кардинальных тем, в которых без федерального центра не обойтись. Это, к примеру, дноуглубительные работы на северных реках, очистка северного побережья и островов от накопленного с советских времен металлолома и др. Но неразрешимых проблем нет, они могут быть решены только совместно.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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