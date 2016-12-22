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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвестиции в объекты ВИЭ превысили 800 млн рублей
Общая мощность объектов ВИЭ, введенных и управляемых «РАО ЭС Востока», составила 3,5 МВт. Каждый объект уже сегодня экономит дорогостоящее дизельное топливо для «своего» энергоузла и благодаря этому имеет привлекательные параметры окупаемости. При этом, несмотря на сложную конъюнктуру, 2015 год стал прорывным для программы ВИЭ, реализуемой «РАО ЭС Востока»: компания ввела 5 солнечных электростанций, включая самую мощную в Заполярье Батагайскую СЭС, а также ветровые мощности на Камчатке и Сахалине. В ближайших планах холдинга строительство еще шести объектов фотовольтаики и одного ветроэнергетического комплекса, а также опытная эксплуатация систем накопления энергии в изолированных энергоузлах.
Ставшее уже традиционным мероприятие привлекло в этом году более 380 человек, представляющих порядка 130 организаций из 14 стран. Заказчики, поставщики, представители регулирующих органов и экспертного сообщества в сфере ВИЭ в течение двух дней представили более 40 докладов о проблемах и перспективах альтернативной энергетики в регионе.
Участники обсудили вопросы, связанные с российским и международным опытом реализации проектов ВИЭ, обеспечением возврата инвестиций, практикой финансирования и поддержки возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке, рассмотрели нормативное регулирование в сфере ВИЭ. Впервые в рамках конференции состоялся российско-швейцарский семинар «Развитие энергоэффективных технологий в области энергетики, ЖКХ и промышленности».
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