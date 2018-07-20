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Четверг| 09 Августа, 23:45 |
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Китайская компания будет вести застройку Якутска используя инновационные строительные материалы
За последние два года мэр Якутска Айсен Николаев и его команда проделали колоссальную работу в ходе разработки и подготовки к реализации столь масштабного проекта. Проблему расселения старого деревянного жилого фонда, который не соответствует самым минимальным современным стандартам, пытались решить много лет. Однако по разным объективным и субъективным причинам сделать этого не удавалось. Подписание соглашения между Якутском и компанией «Чжода» означает настоящий прорыв и в развитии города, и в развитии отношений между Россией и Китаем. Для жителей Якутска это значит, что уже в нынешнем году во 2-м, 4-м и 17 кварталах столицы республики развернутся масштабные строительные работы. А в течение ближайших 6 лет на более чем 100 гектарах городской территории появятся современные каменные многоэтажные дома и вся необходимая социальная инфраструктура. Объем инвестиций в проект составит более 40 млрд рублей. Более 8 тысяч жителей столицы смогут не просто улучшить, а кардинально изменить свои жилищные условия.
То, что церемония подписания столь значимого документа состоялась не в мэрии Якутска, а в Доме Правительства Республики Саха (Якутия) в присутствии главы региона, подчеркивает и высокую оценку усилий сторон, и внимание руководства Якутии к исполнению социальных обязательств, отраженных в майских 2012 года указах президента России. Кроме того, это показатель высокого уровня взаимодействия между руководством республики и ее столицы, которого удалось достичь мэру Якутска Айсену Николаеву и главе Республики Саха (Якутия) Егору БОРИСОВУ в совместной работе по решению социально-экономических проблем якутян. В сентябре 2014 года президент России Владимир ПУТИН, прибывший в столицу Якутии на церемонию начала строительства крупнейшего газопровода «Сила Сибири», также отметил значительные положительные перемены в облике Якутска, которые стали возможны благодаря эффективной работе руководства города и республики.
Выступая на церемонии подписания соглашения, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов отметил высокую значимость этого инвестиционного проекта как для столицы республики, так и для Якутии в целом. По мнению главы региона, его удачная реализация даст необходимый опыт в привлечении зарубежных инвестиций для решения, прежде всего, социально-экономических проблем Якутии. Не менее важно и то, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление на Россию и введение против нее международных экономических санкций, взаимовыгодные отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой активно развиваются в самых разных направлениях. При этом Егор Борисов подчеркнул, что, приступая к реализации такого масштабного проекта, его участники берут на себя огромную ответственность и перед партнерами, и перед своими гражданами, и перед своими государствами.
По словам генерального директора ООО «Чжода» Янь Чжаньфу, китайская компания будет вести застройку Якутска используя инновационные строительные материалы собственного производства, в тесном сотрудничестве с российскими строителями. Кроме того, успешно реализовав столь серьезный проект в Якутске, инвестиционно-строительная корпорация «Чжода» намерена не только подтвердить свой высокий международный уровень, но и закрепиться на российском рынке, который весьма привлекателен для бизнеса из Поднебесной.
Глава Якутска Айсен Николаев отметил, что реализация этого проекта поможет стабилизировать цены на рынке жилья в столице республики и отрезвит местных застройщиков, требующих за квадратный метр жилья цен, не подъемных для подавляющего большинства горожан. Параметры соглашения предусматривают, что мэрия Якутска сможет выкупать новое жилье по приемлемым ценам, заложенным в программе расселения жителей из ветхого и аварийного жилья. На администрацию городского округа возложена ответственность за обеспечение строительства инженерными коммуникациями и технологические присоединения к сетям энерго-, тепло-, и водоснабжения.
Инвестиционное соглашение разработано, продумано до мелочей и подписано. Осталось его реализовать. Впрочем, сомнений в том, что это будет сделано качественно и в срок, нет: репутация надежного партнера стоит дороже денег, и все участники проекта понимают: лица потерять нельзя.
Андрей Кудисов. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.
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