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Четверг| 30 Августа, 03:12 |
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Аэропорты Якутии ждет модернизация
Более половины из них – 38 – это аэропорты дальневосточных регионов, большая их часть – в Якутии, сообщает сайт sakhagov.ru.
Документ подготовлен в соответствии с новым «майским указом» президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, которым предусмотрено повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации, в том числе – за счет реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов.
Вопрос реконструкции аэропортовых комплексов Якутии обсуждался в июле этого года в ходе рабочей встречи врио главы республики Айсена НИКОЛАЕВА с Министром транспорта РФ Евгением ДИТРИХОМ. В Якутии самая обширная по географии в стране аэропортовая сеть, представленная 32 аэропортами и 133 посадочными площадками. На сегодняшний день только девять аэропортов – Алдана, Вилюйска, Мирного, Нерюнгри, Полярного, Талакана, Тикси, Чокурдаха и Якутска – имеют искусственное покрытие взлетно-посадочных полос. В целом, для комплексного обеспечения транспортной безопасности аэропортовой сети требуется реконструкция 25-и северных аэропортов.
По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), износ основных фондов аэропортов республики составляет 80%. Решение проблемы тесно связано с проблемой списания устаревшего парка воздушных судов Ан-24 и высокими требованиями современных самолетов к качественным характеристикам покрытия посадочных полос. Несвоевременная модернизация аэропортовой инфраструктуры фактически приведет к транспортной изоляции отдаленных арктических районов республики, в которых отсутствует альтернативное круглогодичное транспортное сообщение.
Республика ведет целенаправленную работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросу реконструкции аэродромной инфраструктуры. В текущем году мероприятия по реконструкции 15-и аэропортовых комплексов включены в государственную программу «Развитие транспортной системы», в перечень объектов, которые могут финансироваться в проектном разделе в случае дополнительного финансирования.
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