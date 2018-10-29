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"Сила Сибири" добавит силы бюджету Якутии
Об этом заявил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на открытии дня национальных СМИ в Сочи.
«Сила Сибири» - строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщалось ранее, поставки газа должны начаться в конце 2019 года.
По словам главы республики, проект «Сила Сибири» предусматривает ряд федеральных и республиканских льгот, однако даже с учетом пониженной налоговой ставки в бюджет Якутии поступит серьезный объем отчислений. «Надеюсь, через 5-7 лет средства будут поступать уже в полном объеме, и для бюджета республики, безусловно, это будет ощутимо», - добавил он.
Руководитель региона заявил, что в Западной Якутии активно идет освоение нефтегазовых месторождений, построены и работают ряд очень крупных промышленных объектов, добыча нефти составляет 12 млн тонн в год, а в ближайшее время этот показатель вырастет до 15 млн тонн, сообщает ЯСИА.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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